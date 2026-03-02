Galatasaray'da Barış Alper sevinci

Juventus maçında 120 dakika üst düzey mücadele gösteren Barış Alper Yılmaz'ın 3 gün sonra Alanyaspor maçında alkışlanacak bir mücadele örneği sergilemesi dikkat çekti.
Barış'ın fiziksel olarak en iyi duruma gelmesi ve her pozisyonda maksimumunu vermesi teknik kadronun zorlu periyot öncesi elini güçlendirdi.
Milli futbolcu, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Galatasaray forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 9 gol attı ve 13 asist yaptı.
