Fenerbahçe deplasmanda kayıp; fark 4 oldu!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesapcom Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Antalyaspor, 43. dakikada Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Sander van de Streek'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.
F.BAHÇE, 7 DAKİKADA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
2-0 geriye düştükten sonra tüm riskleri alan Fenerbahçe, 63. dakikada Asensio'nun asisti ve Sidiki Cherif'in golüyle farkı 1'e indirdi.
Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ağları havalandırmış oldu. Golün asistini yapan Asensio ise son 9 deplasman maçında da skor katkısı yaptı.
70. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Asensio'nun ortasında, Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi.
90+7'DE İNANILMAZ POZİSYON KAÇTI
Maçın son bölümünde Antalyaspor kalesine büyük baskı kuran Fenerbah.e, 90+7. dakikada Dorgeles Nene'nin vuruşunda topun üst direkten dönmesiyle birlikte büyük bir yıkım yaşadı.
Ligdeki son 2 maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, 54 puanda kaldı ve Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise puanını 24'e yükseltti.
Fenerbahçe, hafta içi kupada Gaziantep deplasmanına gittikten sonra ligde Samsunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
TEDESCO, 5 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile son oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan kaleci Tarık Çetin, Mert Müldür, Archie Brown, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine kaleci Ederson Moraes, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Marco Asensio görev yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısına Ederson Moraes, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ilk 11'iyle çıktı.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Archie Brown, Fred, Mert Müldür, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın, yedek soyundu.
ANTALYASPOR 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK
Antalyaspor'da ise teknik direktör Sami Uğurlu, ligde son oynadıkları Zecorner Kayserispor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.
Uğurlu, Dario Saric'in yerine Samuel Ballet'i ilk 11'de görevlendirdi.
Antalyaspor'un Fenerbahçe müsabakasındaki ilk 11'ini Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Sander Van de Streek ve Samuel Ballet oluşturdu.
Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Georgiy Dzhikiya, Boli, Dario Saric ve Kerem Kayaarası yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.
33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Levent Mercan topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bahadır Öztürk'ün sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Van de Streek, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu: 2-0.
63. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Asensio'nun sağ çaprazdan ortasında kale alanı önünde iyi yükselen Cherif, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
64. dakikada Ballet'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Storm'un şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.
65. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
69. dakikada Fenerbahçe skora eşitlik getirdi. Asensio'nun sağ çaprazdan ortasında araya giren Veysel Sarı'nın ters dokunuşu sonucu top ağlara gitti: 2-2.
84. dakikada Cherif'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Guendouzi'nin sol kanattan ortasında Asensio'nun ceza sahasında kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
90+7. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında Guendouzi'nin indirdiği topla kale alanı önünde buluşan Nene'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 68 Saric), Storm (Dk. 80 Samet Karakoç), Ballet, Van de Streek (Dk. 81 Abdülkadir Ömür)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 20 Mert Müldür) (Dk. 87 Musaba), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 87 Brown), Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek (Dk. 74 Fred), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Nene), Cherif
Goller: Dk. 43 Levent Mercan (Kendi kalesine), Dk. 49 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 63 Cherif, Dk. 69 Veysel Sarı (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)
