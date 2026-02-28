Kocaelispor Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın izle

KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş Turka Araç Muayene Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u yenerek ligin 25. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaeli temsilcisini mağlup ederek derbinin planlarını yapmaya başlayacak. Ligde oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, söz konusu Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarından galip ayrılarak üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 30 puanı bulunuyor. İç sahada 21 puan kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Beşiktaş karşısında da puan almaya çalışacak.Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve sarı kart cezalısı Massadio Haidara, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan kaleci Aleksandar Jovanovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de 28 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 41 maçta siyah-beyazlıların 24, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken iki ekip 12 karşılaşmada ise berabere kaldı. Beşiktaş, rakip fileleri toplamda 82 kez havalandırırken, Kocaelispor ise 40 gol kaydetti. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 3-1 kazanmayı başardı.



KOCAELİ'DEKİ MAÇLAR



Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor, daha önce Kocaeli'de 20 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı takım 10, yeşil-siyahlı ekip ise 3 kez galip geldi. Kocaeli'deki 7 maç da berabere biterken Beşiktaş 32, Kocaelispor ise 17 gol attı. İki takım ligde son olarak 10 Nisan 2009'da Kocaeli'de karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla elde etti. Körfez ekibi ise siyah-beyazlıları 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakayı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.



KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999 YILINDA



Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 11 maçta ise galibiyet yüzü görmedi. nBeşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 11 lig maçından 10'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.



KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Linetty, Agyei, Churlinov, Petkovic.







Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.







KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4. sırada giriş yaptı. Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Körfez ekibi ise çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, topladığı 30 puanla 8. sırada kendine yer buldu. Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. Kocaelispor ise kendi seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.



EKSİKLER



Siyah-beyazlılarda Kocaelispor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.



CEZA SINIRINDAKİLER



Beşiktaş'ta iki oyuncu Kocaelispor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan oyunculardan biri olarak göze çarpıyor.



SERGEN YALÇIN TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMAYACAK



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında takımının başında yer alamayacak. Göztepe maçında bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik direktör, Kocaeli deplasmanında kulübede görev yapamayacak. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın mücadelede Sergen Yalçın'ın yerine yedek kulübesinde siyah beyazlı ekibe taktik vermesi bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TA OH ÇOK FORMDA



Beşiktaş'ta Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, oynadığı 3 maçta 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine bağladığı Oh, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından geçen hafta da Göztepe karşısında gol bulmayı başardı.Siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kısa zamanda kazanan 24 yaşındaki santrfor, Kocaelispor maçında da takımının gol yollarındaki en büyük kozu olarak dikkati çekiyor.



BEŞİKTAŞ, 16 SEZON SONRA KOCAELİ DEPLASMANINDA



Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde 16 sezon sonra Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, 2008-2009'da Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen yeşil-siyahlılar ile yıllar sonra Kocaeli'de karşılaşacak. İki takım arasında 2008-2009 sezonunda Kocaeli'de oynanan son maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazanmıştı.



SON 15 MAÇTA YENİLMEDİ



Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 15 maçta rakiplerine kaybetmedi. Bu süreçte Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada boy gösteren siyah-beyazlılar, dört aya yakın süredir yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yenerken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.







