Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırısında ölen var mı?

Çocuklarından haber alamayıp okula ve hastanelere koşan veliler ile yaşanan bu vahşetin tablosunu merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kanlı baskında can kaybı yaşandı mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırısında hedef alınan öğrenci, öğretmen veya sivillerden ölen OLMAMIŞTIR! Ancak dehşet saçan 19 yaşındaki saldırgan Ömer K., olayın ardından kendi silahıyla intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Olay yerinden ve Şanlıurfa Valiliği'nden alınan kesin bilgilere göre, pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırı sonucunda aralarında öğrencilerin, öğretmenlerin, bir polis memurunun ve kantin görevlisinin de bulunduğu toplam 16 kişi yaralanmıştır. Siverek Devlet Hastanesi'ne ve Şanlıurfa merkeze sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanmıştır. Yani çok şükür ki kurbanlar arasında bir can kaybı yaşanmadı.

Okulu adeta savaş alanına çeviren failin, okulun eski bir öğrencisi olan 19 yaşındaki (2007 doğumlu) Ömer K. olduğu tespit edildi. Lisenin sadece 9. sınıfını burada okuyup daha sonra açık liseye geçen şahsın, elindeki tüfekle koridorlarda rastgele ateş açarak dehşet saçtığı anlaşıldı.

Kanlı Son: Polis ekiplerinin hızla okula intikal edip etrafını sarmasının ardından köşeye sıkışan saldırgan Ömer K., polislerin ikna çabalarına rağmen elindeki silahla kendi canına kıyarak olay yerinde ölü olarak ele geçirildi.

Kan Donduran İtiraf: Şahsın sosyal medyada olaydan birkaç gün önce "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak hazır olun kunduzlar" şeklinde tüyler ürperten bir mesaj paylaştığı da iddialar arasında yer alıyor.

Olayın ardından Siverek Devlet Hastanesi'nde yaralıları bizzat ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, failin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını ve bu münferit hadisenin kapsamlı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Yaşanan büyük travmanın ardından Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Okulda eğitimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlaması planlanırken, bu süreçte öğrencilere ve öğretmenlere psikolojik destek sağlanması amacıyla kriz yönetim ekiplerinin rehabilitasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.