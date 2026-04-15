Gönüllü zarar: 165 milyon Euro!

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...

Premier Lig'de önümüzdeki sezon için uygulanacak gönüllü bahis ve kumar sitesi reklam yasağı öncesi 12 kulüp yeni sponsor aramaya başladı.İstenilen rakamları verebilecek yeni sponsorlar bulunamayınca alternatif olarak ya antrenman forması sponsorlukları maç formasına kaydırıldı ya da stadyum sponsorlarıyla yeni göğüs sponsorluğu anlaşmaları da imzalandı. Ancak, bu çarelere rağmen sponsorluk ücretleri önemli ölçüde azaldı.Bazı kulüpler, bahis ve kumar sponsorluklarından elde ettikleri önceki gelirlerin yaklaşık yarısı kadar teklifler aldı. Üst düzey bir kulüp yetkilisi, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Neredeyse herkes para kaybediyor." dedi.- "Büyük altı kulüp dışında, forma sponsorluğu teklifleri sezon başına 8 milyon ile 12 milyon sterlin (9.2 milyon Euro - 13.8 milyon Euro) aralığından yaklaşık yüzde 50 oranında düştü. Bazı istisnalar olabilir ama piyasa çok zorlu. Bazı kulüplerin kol veya antrenman forması sponsorlarını forma önü sponsorluğuna geçirmeyi tercih etmesiyle, bu anlaşmalar üzerinde de bir domino etkisi oluyor."