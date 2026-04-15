14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Gönüllü zarar: 165 milyon Euro!

Premier Lig kulüpleri, forma önü sponsorlukları için gönüllü bir yasak başlattı. Buna göre, forma önünde bahis veya kumar sitesi reklamı alınmayacaktı.

15 Nisan 2026 09:36
Gönüllü zarar: 165 milyon Euro!
Premier Lig'de önümüzdeki sezon için uygulanacak gönüllü bahis ve kumar sitesi reklam yasağı öncesi 12 kulüp yeni sponsor aramaya başladı.

İstenilen rakamları verebilecek yeni sponsorlar bulunamayınca alternatif olarak ya antrenman forması sponsorlukları maç formasına kaydırıldı ya da stadyum sponsorlarıyla yeni göğüs sponsorluğu anlaşmaları da imzalandı. Ancak, bu çarelere rağmen sponsorluk ücretleri önemli ölçüde azaldı.

Bazı kulüpler, bahis ve kumar sponsorluklarından elde ettikleri önceki gelirlerin yaklaşık yarısı kadar teklifler aldı. Üst düzey bir kulüp yetkilisi, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Neredeyse herkes para kaybediyor." dedi.

- "Büyük altı kulüp dışında, forma sponsorluğu teklifleri sezon başına 8 milyon ile 12 milyon sterlin (9.2 milyon Euro - 13.8 milyon Euro) aralığından yaklaşık yüzde 50 oranında düştü. Bazı istisnalar olabilir ama piyasa çok zorlu. Bazı kulüplerin kol veya antrenman forması sponsorlarını forma önü sponsorluğuna geçirmeyi tercih etmesiyle, bu anlaşmalar üzerinde de bir domino etkisi oluyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
