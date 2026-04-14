Haber Tarihi: 14 Nisan 2026 16:01 -
Güncelleme Tarihi:
14 Nisan 2026 16:01
Mazot zam var mı, indirim var mı? 14 Nisan motorin fiyatları
Akaryakıt piyasalarındaki o fırtınalı ve baş döndürücü trafik hız kesmeden devam ediyor! Geçtiğimiz hafta sonu gelen 4.55 TL'lik okkalı zammın ardından pompaya küserek kontak kapatan araç sahiplerinin yüzünü güldürecek o sıcak gelişme nihayet küresel piyasalardan geldi. Brent petrol varil fiyatlarında dün gece saatlerinde yaşanan ani düşüş grafiği, rotayı bir kez daha Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarına çevirdi. Yeni haftanın ikinci gününde yola çıkmadan önce depolarını doldurmak isteyen milyonlarca sürücü, arama motorlarında günün o en heyecan verici sorusunu sorguluyor: Mazot zam var mı, indirim var mı? Motorin fiyatlarına indirim gelecek mi, güncel fiyatlar ne kadar oldu? İşte akaryakıt sektörü kaynaklarından sızan o müjdeli son dakika haberi ve tabelalardaki yeni durum...
Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları anbean takip eden nakliyeciden esnafa, çiftçiden özel araç sahibine kadar herkes araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu gece yarısı depolar kaça dolacak?
MAZOT ZAM VAR MI, İNDİRİM VAR MI? (14 NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır, zam yok; aksine motorine (mazota) İNDİRİM var! Bu gece yarısından (14 Nisan Salı'yı 15 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 15 KURUŞ indirim gelmesi bekleniyor!Uluslararası brent petrol fiyatlarının 85 dolar seviyelerinden 82 dolar bandına kadar çekilmesi ve döviz kurundaki görece yatay seyir, bu indirimin önünü açan temel etkenler oldu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin grubunda ise an itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.14 NİSAN 2026 GÜNCEL MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI LİSTESİBeklenen 1.15 TL'lik bu indirim öncesinde (şu an istasyonlarda geçerli olan) güncel motorin pompa fiyatları ise şu şekildedir:İstanbul (Avrupa): 76.88 TLİstanbul (Anadolu): 76.81 TLAnkara: 78.01 TLİzmir: 78.28 TL
Beklenen 1.15 TL İndirim Sonrası Tahmini Yeni Fiyatlar:İstanbul (Avrupa): 75.73 TLİstanbul (Anadolu): 75.66 TLAnkara: 76.86 TLİzmir: 77.13 TL(Not: Akaryakıt fiyatları; iller, dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki rekabet ile nakliye maliyetlerine bağlı olarak kuruş bazında ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)
