Mazot zam var mı, indirim var mı? 14 Nisan motorin fiyatları

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları anbean takip eden nakliyeciden esnafa, çiftçiden özel araç sahibine kadar herkes araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu gece yarısı depolar kaça dolacak?

Kısa ve net cevap: Hayır, zam yok; aksine motorine (mazota) İNDİRİM var! Bu gece yarısından (14 Nisan Salı'yı 15 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 15 KURUŞ indirim gelmesi bekleniyor!

Uluslararası brent petrol fiyatlarının 85 dolar seviyelerinden 82 dolar bandına kadar çekilmesi ve döviz kurundaki görece yatay seyir, bu indirimin önünü açan temel etkenler oldu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin grubunda ise an itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Beklenen 1.15 TL'lik bu indirim öncesinde (şu an istasyonlarda geçerli olan) güncel motorin pompa fiyatları ise şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa): 76.88 TL

İstanbul (Anadolu): 76.81 TL

Ankara: 78.01 TL

İzmir: 78.28 TL

Beklenen 1.15 TL İndirim Sonrası Tahmini Yeni Fiyatlar:

İstanbul (Avrupa): 75.73 TL

İstanbul (Anadolu): 75.66 TL

Ankara: 76.86 TL

İzmir: 77.13 TL

(Not: Akaryakıt fiyatları; iller, dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki rekabet ile nakliye maliyetlerine bağlı olarak kuruş bazında ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)