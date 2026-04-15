14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Barcelona kazandı ama tur Atletico Madrid'in

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

15 Nisan 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 00:20
Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk etti.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 


Karşılaşmanın 24. dakikasında ise Barcelona, Ferran Torresile bir gol daha buldu ve 2-0 öne geçerek genel skoru eşitledi.

 
Maçın 31. dakikasında ise Atletico Madrid'de Ademola Lookman, skoru 2-1'e getirdi ve takımını genel skorda bir kez daha öne geçirdi. 



BARCELONA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

İlk yarı Barcelona'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Barcelona, Ferran Torres ile 3. golü buldu ancak VAR incelemesinde ofsayt tespit edildi ve gol iptal edildi.

BARCELONA 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Barcelona'da Eric Garcia, kırmızı kart görererek takımını 10 kişi bıraktı. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken toplam skorda 3-2 galip gelen Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı. 

Diego Simeone'nin ekibi, yarı finalde Sporting CP - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü Arsenal,  1-0 kazandığı maçın rövanşında Sporting'i konuk edecek. 

Devler Ligi'nde yarı final ilk maçları 28/29 Nisan, rövanş maçları ise 5/6 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı ise 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
