14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Fatih Tekke'nin ustalık eseri

Trabzonspor, bu sezon zirve mücadelesi verirken teknik direktör Fatih Tekke'nin ortaya koyduğu o istatistikler gündeme oturdu.

calendar 14 Nisan 2026 13:06
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor bu sezon Fatih Tekke ile bambaşka bir başarı hikayesi yazıyor. Süper Lig'de dört büyük kulübün kadro maliyetleri ile saha sonuçlarının karşılaştırıldığı analizde bordo mavililerin hem puan hem de galibiyet başına maliyette rakiplerine göre daha verimli olduğu net şekilde gözüküyor.

Ligde sezonun 29 haftalık bölümü geride kalırken, Trabzonspor hem takım hem oyuncu istatistiklerinde öne çıkan ekiplerden biri oldu. Sezon başında kadro maliyeti açısından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre çok daha düşük bütçeyle kurulan bordo-mavili takım, buna rağmen birçok kategoride üst sıralara yerleşti.

İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI

Takım istatistiklerinde ise Trabzonspor'un hücum üretkenliği ve pas oyunu, zirve yarışındaki ekiplerle aynı tabloda yer aldı. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 22 golle Süper Lig gol krallığında ilk sırada yer aldı.

Tecrübeli forvet, Shomurodov, Talisca, İcardi ve Osimhen gibi isimlerin önünde zirveye çıktı. Onuachu yalnızca gol sayısında değil, hava topu kazanma istatistiğinde de ligin en iyi ismi oldu. Bordo-mavili oyuncu, maç başına 4.08 hava topu kazanma ortalaması yakaladı. Ayrıca maç başına 2.44 şut ortalamasıyla ligin en çok şut atan oyuncuları arasında, 1.60 isabetli şut ortalamasıyla da en etkili bitiriciler arasında yer aldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.