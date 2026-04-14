Galatasaray için tehlike çanları: Kaza 'geliyorum' diyor!

Galatasaray; üst üste dört, toplamda 26'ncı lig şampiyonluğu için çıktığı yolda art arda aldığı darbelerle avantajını kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, eski kaptanı Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'u bu sezon yenemedi; yeşil-siyahlı rakibine 5 puan verdi.
Göztepe ile oynanan erteleme maçı dahil son 3 sınavdaki puan kaybı 5 oldu. Takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye inen Cimbom için tehlike çanları çalıyor.
Ligin ilk 22 haftasında 4 beraberlik 1 mağlubiyet alıp 11 puan kaybeden Galatasaray, son 7 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlikle 8 puan bırakınca avantajını yitirdi. Futboldaki düşüş de devam ediyor.
GÜÇ DENGESİ BOZULDU
Sarı kırmızılılar hücumdaki eski üretkenliğinden ve bitiriciliğinden uzak bir görüntü çizerken savunma da güven vermiyor.
Rakipler eskisine göre daha rahat pozisyon buluyor ve daha çok şut çekiyor. Pek çok oyuncu istikrarsız ve katkıdan uzak.
Orta saha ve hücum hattı da Osimhen'siz çok zorlanıyor. Galatasaray'ın milli ara sonrasındaki performans düşüşü istatistiklere de yansıdı. Sarı-kırmızılılar üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alırken; rakiplerle şut sayısı neredeyse aynı oldu.
Rakamlar, Cimbom'un bitiricilik konusunda sıkıntı yaşarken eski savunma gücünde olmadığını da gösteriyor.
