14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Galatasaray için tehlike çanları: Kaza 'geliyorum' diyor!

Ligin ilk 22 haftasında sadece 11 puan kaybeden Galatasaray, son 7 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 8 puan bıraktı. Fenerbahçe ile aradaki fark 2'ye gerilerken şampiyonluk yarışı kızışıyor. Sarı-kırmızılılarda hücum üretkenliği ve savunma istikrarı ciddi şekilde geriledi.

calendar 14 Nisan 2026 13:13
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray için tehlike çanları: Kaza 'geliyorum' diyor!
Galatasaray; üst üste dört, toplamda 26'ncı lig şampiyonluğu için çıktığı yolda art arda aldığı darbelerle avantajını kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, eski kaptanı Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'u bu sezon yenemedi; yeşil-siyahlı rakibine 5 puan verdi.

Göztepe ile oynanan erteleme maçı dahil son 3 sınavdaki puan kaybı 5 oldu. Takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye inen Cimbom için tehlike çanları çalıyor.

Ligin ilk 22 haftasında 4 beraberlik 1 mağlubiyet alıp 11 puan kaybeden Galatasaray, son 7 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlikle 8 puan bırakınca avantajını yitirdi. Futboldaki düşüş de devam ediyor.

GÜÇ DENGESİ BOZULDU

Sarı kırmızılılar hücumdaki eski üretkenliğinden ve bitiriciliğinden uzak bir görüntü çizerken savunma da güven vermiyor.

Rakipler eskisine göre daha rahat pozisyon buluyor ve daha çok şut çekiyor. Pek çok oyuncu istikrarsız ve katkıdan uzak.

Orta saha ve hücum hattı da Osimhen'siz çok zorlanıyor. Galatasaray'ın milli ara sonrasındaki performans düşüşü istatistiklere de yansıdı. Sarı-kırmızılılar üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alırken; rakiplerle şut sayısı neredeyse aynı oldu.

Rakamlar, Cimbom'un bitiricilik konusunda sıkıntı yaşarken eski savunma gücünde olmadığını da gösteriyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
