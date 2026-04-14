14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Kadınlar EuroLeague'de 6'lı final heyecanı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde "6'lı Final" heyecanı çarşamba başlayacak.

calendar 14 Nisan 2026 12:50 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 12:51
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali, çarşamba oynanacak çeyrek final karşılaşmalarıyla başlayacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyon, 15-19 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-in turunda rakiplerine üstünlük kurarak yarı finale yükselme hakkı elde etti. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Spar Girona (İspanya)-Umana Reyer (İtalya), sarı-kırmızılılar ise Basket Landes (Fransa)-Casademont Zaragoza (İspanya) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

- Final 19 Nisan Pazar günü oynanacak

Zaragoza'daki Pabellon Principe Felipe Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada çeyrek final maçları, 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Organizasyonda çarşamba günü Spar Girona ile Umana Reyer TSİ 18.30'da, Basket Landes ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları 17 Nisan Cuma günü, şampiyonun belli olacağı final müsabakası ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de yapılacak.

Üçüncülük maçı ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, turnuvada iki şampiyonluk yaşadı

Sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki şampiyonluk kazandı.

Organizasyonda toplamda 12. kez adını final etabına yazdıran Fenerbahçe Opet, ilk şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda elde etti.

2023-2024 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, üst üste 2 kez kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2. şampiyonluk için mücadele edecek

Sarı-kırmızılılar, 1 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tek şampiyonluk yaşadı.

2013-2014 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Sarı-kırmızılı takım, 1998-1999 sezonunda ise 3. oldu.

Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Daugava Riga, 18 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduruyor

Bu sezon 67. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.

Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.

Bu turnuvada 2014'te Galatasaray, 2023 ve 2024'te Fenerbahçe şampiyon olmuştu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
