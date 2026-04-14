14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü, Hollanda'da yarışacak

calendar 14 Nisan 2026 14:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Hollanda yarışlarında hafta sonu piste çıkacak.

Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında sezonun üçüncü etabı, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Assen kentinde 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabında Motoxracing Worldsbk takımıyla ve 54 numaralı motosikletiyle 17 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak.

Bahattin Sofuoğlu, TT Assen Pisti'nde 18 Nisan Cumartesi günü ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ilk yarışında, 19 Nisan Pazar günü ise önce TSİ 12.15'te superpole yarışında, ardından da TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında gaza basacak.

Can Öncü de Hollanda'da boy gösterecek

Bu sezon Dünya Supersport Şampiyonası'nın favori isimlerinden milli motosikletçi Can Öncü ise Pata Yamaha Ten Kate takımıyla TT Assen Pisti'nde 17 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.

Can Öncü, Hollanda'da hafta sonunun ilk yarışına 18 Nisan Cumartesi günü TSİ 15.00'te, hafta sonunun ikinci ana yarışına ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'te çıkacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
