İrfan Can Kahveci: 'Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum'

Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, geleceğiyle ilgili konuştu.
Milli futbolcu, "Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. İnşallah Fenerbahçe de benimle devam etmek isterse, hedefim Fenerbahçe'ye dönmek." dedi.
Dünya Kupası için de mesaj veren İrfan Can Kahveci, "Öncelikle Dünya Kupası var. Onun için kendimi hazır tutmam gerekiyor. Daha çok çalışıyorum ve daha iyi bakıyorum kendime. İnşallah Dünya Kupası kadrosunda da olurum ve sezon başında Fenerbahçe'ye dönerim." diye konuştu.
Kasımpaşa'da 11 maçta 1 gol atan ve 3 asist yapan 30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
