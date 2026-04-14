14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

İrfan Can Kahveci: "Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum"

Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilere geri dönmek istediğini söyledi.

calendar 14 Nisan 2026 12:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, geleceğiyle ilgili konuştu.

Milli futbolcu, "Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. İnşallah Fenerbahçe de benimle devam etmek isterse, hedefim Fenerbahçe'ye dönmek." dedi.

Dünya Kupası için de mesaj veren İrfan Can Kahveci, "Öncelikle Dünya Kupası var. Onun için kendimi hazır tutmam gerekiyor. Daha çok çalışıyorum ve daha iyi bakıyorum kendime. İnşallah Dünya Kupası kadrosunda da olurum ve sezon başında Fenerbahçe'ye dönerim." diye konuştu.

Kasımpaşa'da 11 maçta 1 gol atan ve 3 asist yapan 30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
