14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Tyrese Haliburton zona hastalığıyla mücadelesini anlattı

Indiana Pacers guardı Tyrese Haliburton, şubat ayında başlayan zona hastalığıyla mücadelesine ilişkin detayları paylaştı.

14 Nisan 2026 11:52
Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



"Kaşımın bir kısmını kaybettim. Sürekli kaşıdığım için gözüm şiş oluyor. İyi günlerim de var kötü günlerim de ama çoğu zaman kötü günler oluyor. Hiç eğlenceli bir süreç değil," ifadelerini kullandı.

Zona, vücudun herhangi bir yerinde ağrılı döküntülere yol açabilen viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Haliburton ayrıca son iki aydır sinir ağrıları yaşadığını da belirtti.

İki kez All-Star seçilen oyuncu, geçtiğimiz NBA Finalleri'nde yaşadığı aşil tendon sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunu kaçırmıştı. Hastalığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Haliburton, sezonun son bölümünde yeniden kadroya katıldı.

Tüm zorluklara rağmen yeni sezona hazır olacağına inandığını söyleyen yıldız oyuncu, "Şu an inanılmaz derecede formsuzum ama bu, oynadıkça düzelecek. İlaçları bıraktığımda hiçbir endişem kalmayacak," dedi.

Pacers sezonu 19 galibiyet - 63 mağlubiyet ile tamamladı ve ligin en kötü ikinci derecesine sahip oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.