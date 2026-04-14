Tyrese Haliburton zona hastalığıyla mücadelesini anlattı

Indiana Pacers guardı Tyrese Haliburton, şubat ayında başlayan zona hastalığıyla mücadelesine ilişkin detayları paylaştı.



"Kaşımın bir kısmını kaybettim. Sürekli kaşıdığım için gözüm şiş oluyor. İyi günlerim de var kötü günlerim de ama çoğu zaman kötü günler oluyor. Hiç eğlenceli bir süreç değil," ifadelerini kullandı.



Zona, vücudun herhangi bir yerinde ağrılı döküntülere yol açabilen viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Haliburton ayrıca son iki aydır sinir ağrıları yaşadığını da belirtti.



İki kez All-Star seçilen oyuncu, geçtiğimiz NBA Finalleri'nde yaşadığı aşil tendon sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunu kaçırmıştı. Hastalığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Haliburton, sezonun son bölümünde yeniden kadroya katıldı.



Tüm zorluklara rağmen yeni sezona hazır olacağına inandığını söyleyen yıldız oyuncu, "Şu an inanılmaz derecede formsuzum ama bu, oynadıkça düzelecek. İlaçları bıraktığımda hiçbir endişem kalmayacak," dedi.



Pacers sezonu 19 galibiyet - 63 mağlubiyet ile tamamladı ve ligin en kötü ikinci derecesine sahip oldu.



