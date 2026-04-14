Konya'da deprem mi oldu? 14 Nisan 2026 son dakika

Yerin kilometrelerce altından gelen bu uyarıcı sarsıntının ardından bölge halkı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, merkez üssü neresi olan o deprem tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleşti?

Kısa ve net cevap: Evet! 14 Nisan 2026 Salı sabahı Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan bir deprem meydana gelmiştir! Türkiye'de deprem verilerinin resmi otoriteleri olan AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan anlık son dakika verilerine göre sarsıntının tüm teknik detayları şu şekilde açıklandı:

Merkez Üssü: Selçuklu / Konya

Tarih ve Saat: 14 Nisan 2026 Salı – Saat: 10:38

Büyüklük: 3.1 - 3.2 (AFAD ve Kandilli ölçümlerine göre küçük farklılıklar gösterebilmektedir)

Derinlik: AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 11.94 kilometre derinliğinde gerçekleşmiştir. (Bazı ölçümlerde 5.6 km olarak da kaydedilmiştir.)

Bölgedeki vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedilen ve kısa süreli bir endişe yaratan 3.2 büyüklüğündeki bu sarsıntı neticesinde an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmemiştir. Deprem, yüzeye nispeten yakın bir noktada gerçekleştiği için özellikle merkez üssü Selçuklu ve çevre ilçelerde net bir şekilde hissedildi. Yetkililer bölgede olumsuz bir durumun bulunmadığını ve rutin taramaların yapıldığını belirtti.

