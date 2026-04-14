Haber Tarihi: 14 Nisan 2026 11:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 11:34

Konya'da deprem mi oldu? 14 Nisan 2026 son dakika

Türkiye'nin deprem gerçeği bu kez kendini İç Anadolu'da hissettirdi! Diri fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sarsıntılar hız kesmeden devam ederken, bu sabah saatlerinde Konya'dan gelen son dakika haberi bölge halkında kısa süreli bir paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından evlerinde ve iş yerlerinde sarsıntıyı hisseden binlerce Konyalı, arama motorlarına akın ederek günün o en çok merak edilen sorusunu sorgulamaya başladı: Konya'da deprem mi oldu? Bugün Konya'da nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle Konya Selçuklu depreminin tüm detayları...

Yerin kilometrelerce altından gelen bu uyarıcı sarsıntının ardından bölge halkı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, merkez üssü neresi olan o deprem tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleşti?
KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE? (14 NİSAN 2026)
Kısa ve net cevap: Evet! 14 Nisan 2026 Salı sabahı Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan bir deprem meydana gelmiştir! Türkiye'de deprem verilerinin resmi otoriteleri olan AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan anlık son dakika verilerine göre sarsıntının tüm teknik detayları şu şekilde açıklandı:

Merkez Üssü: Selçuklu / Konya

Tarih ve Saat: 14 Nisan 2026 Salı – Saat: 10:38

Büyüklük: 3.1 - 3.2 (AFAD ve Kandilli ölçümlerine göre küçük farklılıklar gösterebilmektedir)

Derinlik: AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 11.94 kilometre derinliğinde gerçekleşmiştir. (Bazı ölçümlerde 5.6 km olarak da kaydedilmiştir.)

DEPREMDE CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?
Bölgedeki vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedilen ve kısa süreli bir endişe yaratan 3.2 büyüklüğündeki bu sarsıntı neticesinde an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmemiştir. Deprem, yüzeye nispeten yakın bir noktada gerçekleştiği için özellikle merkez üssü Selçuklu ve çevre ilçelerde net bir şekilde hissedildi. Yetkililer bölgede olumsuz bir durumun bulunmadığını ve rutin taramaların yapıldığını belirtti.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?
Ülkemizde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntıları anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar;


AFAD Son Depremler resmi web sitesi üzerinden,

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün canlı veri akışı sağlayan internet sayfası üzerinden güncel listeye saniye saniye ulaşabilirler.

