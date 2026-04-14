14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Obi Mikel'den Chelsea'ye sert tepki!

Chelsea'nin eski oyuncularından John Obi Mikel, İngiliz ekibini sert bir dille eleştirdi.

calendar 14 Nisan 2026 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Obi Mikel'den Chelsea'ye sert tepki!
Chelsea'nin eski oyuncularından John Obi Mikel, İngiliz ekibiyle ilgili çok sert ifadelere imza attı.

Nijeryalı eski yıldız, "Bir milyar poundun üzerinde para harcadık ancak oyuna girip fark yaratacak tek bir yedek oyuncumuz bile yok. Tek bir tane yok, sıfır! Bir maçı izlerken sahaya çıkan bazı oyuncuları gördüğümde, "Bu da kim, kim olduğunu hiç bilmiyorum!" diyorum!" sözlerini sarf etti.

Bu sözleriyle Chelsea'de oynayan oyunculara saygısızlık etmek istemediğini dile getiren Mikel, "Real Madrid her yıl en iyi oyuncuları transfer ediyor, Manchester City de aynısını yapıyor. Chelsea'de oynayan bazı oyuncuları izledim, onlara saygısızlık etmek istemem ama kim olduklarını bile bilmiyordum." diye konuştu.

Chelsea, 32 maç sonunda topladığı 48 puanla Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, PSG karşısında aldığı mağlubiyetlerle Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

Chelsea, Premier Lig'deki bir sonraki maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
