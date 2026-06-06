Hakan Safi, Fenerbahçe'nin transfer bütçesini belirledi!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, AA'ya verdiği röportajda transfer bütçesini 250 milyon euro olarak belirlediğini açıkladı.

calendar 06 Haziran 2026 00:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Safi, Fenerbahçe'nin transfer bütçesini belirledi!
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Safi, seçilmesi halinde transfere 250 milyon euroluk bütçe ayıracağını açıkladı. 

Taraftarların beklentilerinin farkında olduklarını belirten Hakan Safi, "Taraftarlarımızın beklentilerini tahmin ediyoruz. Ben de tribüncüyüm. Maçı iyi topçu kazandırıyor. Transfere bu sene 250 milyon avro harcayacağız" dedi.

"GREENWOOD İLE 4 YILLIK ANLAŞTIK" 

Mason Greenwood ile anlaştıklarını duyuran Safi, "Mason Greenwood uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu. İnanılmaz istatistikleri var. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Greenwood üzerinde karar kıldık. Kendisiyle bugün 4 yıllık anlaşmamızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"İLK ÖNCE DÜNYA YILDIZLARINI GETİRELİM"

Transfer planlamalarına da değinen Hakan Safi, "İlk önce dünya yıldızlarını getirmenin derdindeyiz. Gelenler bir gelsin, gidenleri daha sonra göndeririz. Orada çok çeşitli B,C ve D planlarımız var. İlk önce dünya yıldızlarını getirelim. Gidenleri göndermek biraz daha kolay olacak." diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Milli futbolcularla ilişkisine değinen Safi, "Hakan Çalhanoğlu ile 2 yıldan beri görüşüyorum. Milli takım sevdalısıyım. Federasyon başkanımız da sağ olsun. Milli takıma prim de veriyorum. Soyunma odasına da iniyorum. O yüzden bütün oyuncularla karşılıklı güven şeklinde görüşüyorum. Hepsinin bir Hakan abisiyim." dedi.

"HİÇBİR SEÇİMİ KAYBETMEDİM" 

Seçim süreciyle ilgili konuşan Hakan Safi, "Hayatımda girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ

"Seçimi kazanırsanız Aziz Yıldırım'dan destek bekleyecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Hakan Safi, "Biz herkesten destek bekleriz ama Aziz Yıldırım'ın destek vermeyeceğini bildiğim için boşu boşuna kendimizi yormaya gerek yok. Bugüne kadar destek verdi mi? 2018'den beri stada mı geldi? Prim mi verdi? Baba nasihatında bulundu mu? Bunları yapmayan kişi bana mı destek olacak? Hep beraber göreceğiz." açıklamasını yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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