Milli sporcu sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor

Kenan Karaman, sezonu şampiyonlukla tamamlayan Schalke 04 kaptanı olarak Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapıp hem tenis oynayarak hem de ailesiyle vakit geçirerek sezon yorgunluğunu atıyor.

calendar 04 Haziran 2026 17:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli sporcu sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Alman Schalke 04 takımının kaptanı, milli futbolcu Kenan Karaman tatil için Antalya'nın Serik ilçesini tercih etti.

Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'ün kaptanı, milli sporcu Kenan Karaman, Serik'e bağlı Belek turizm merkezine tatile geldi. Sezonun yorgunluğunu burada atmaya çalışan Kenan Karaman, turizmci Mehmet Aygün ile kortta tenis oynadı. Kenan Karaman, tenisin ardından ailesi ve çocuklarıyla tatilini sürdürdü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.