ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr) | 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları açıklandı! 2026 ALES/1 sonuçları görüntüleme ekranı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026-ALES/1 sınavının tüm değerlendirme işlemleri başarıyla tamamlandı. Akademik geleceğini şekillendirecek olan adaylar, sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 tarihi saat 10.00'dan itibaren itibaren erişebiliyor.

Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kişisel aday şifrelerini kullanarak elde ettikleri Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerindeki neticelerini anında görüntüleyebilecek.

T.C. kimlik numarası ve şifreyle girilen bu özel görüntüleme sistemi 10 gün boyunca aktif kalmış ve 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla yasal süresini doldurarak sona ermişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yayımlanan bu soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yasal olarak "eser" niteliği taşıdığının altını çizdi. Sınav sorularının telif hakları tamamen ÖSYM'ye ait olup, kurumun yazılı izni olmaksızın ticari ya da bireysel olarak hiçbir şekilde çoğaltılması, dağıtılması veya dijital/yazılı mecralarda yayımlanması yasal olarak mümkün değildir.

Sınav sonuçlarını öğrenmek ve puan kartını bilgisayarına/telefonuna indirmek isteyen adayların ÖSYM'nin güvenli doğrulama kanallarını kullanması gerekiyor. İşte adım adım ALES sonuç sorgulama rehberi:

ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı olan [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresini ziyaret edin.

Sayfada yer alan güncel ilanlar arasından "2026-ALES/1 Sınav Sonuçları" bağlantısına tıklayın.

Açılan panelde sizden istenen T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi doğru bir şekilde alanlara yazın.

"Gönder" butonuna basarak sisteme giriş yapın ve akademik başvurularda kullanacağınız resmi ALES puanınızı anında öğrenin.

Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM, kamuoyuna açık olarak ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'luk kısmını genel erişime sunmuştu. Sınava resmi olarak başvuru yapan adaylar ise sınav sorularının tamamına 10 Mayıs 2026 günü saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilmişti.