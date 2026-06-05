Florentino Perez'in Olise hayali!

Real Madrid'de yapılacak seçimde bir kez daha başkanlığa aday olan Florentino Perez, Bayern Münih'ten Michael Olise'yi takıma kazandırmak istiyor. Perez, Fransız yıldız için 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.

calendar 05 Haziran 2026 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Florentino Perez'in Olise hayali!
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Real Madrid'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Florentino Perez, önemli bir transferi gündemine aldı.

Florentino Perez, Bayern Münih'ten Michael Olise'yi transfer etmek istiyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre, Perez, inkar etmesine rağmen Fransız yıldızı takıma kazandırmak istiyor.

150 MİLYON EURO

Florentino Perez'in, 24 yaşındaki Olise için 150 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

BAYERN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bayern Münih ise yıldız futbolcusunu kesinlikle bırakmak istemiyor.

Alman ekibinin efsanelerinden Karl-Heinz Rummenigge, geçtiğimiz haftalarda, "Bayern Münih, Olise için gelecek 200 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirebilir mi?" sorusunun ardından "2009'da Franck Ribery için dünya rekoru bir teklif almıştı. O gün, sahada eksikliğini hissedeceğimiz bir oyuncuyu asla satmayacağımıza karar verdik. Bu yazılı olmayan kural Olise için de geçerli; bizi tereddüt ettirecek bir fiyat yok." yanıtını vermişti.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Michael Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.

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