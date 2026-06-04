Hüseyin Yücel: 'Beşiktaş sahipsiz kalmaz!'

Beşiktaş'ın eski ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Hat, Tezhip ve Kalemişi Sergisi'ne katıldı.
Sergide kendisine bir tablo hediye edilen Yücel, etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Hüseyin Yücel, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BEŞİKTAŞ SAHİPSİZ KALMAZ"
Yücel, konuyla ilgili açıklamasında, "Beşiktaş sahipsiz kalmaz. İlla birileri çıkar bu kutsal emanete sahip çıkar" dedi.