Mayıs ayı enflasyon açıklandı mı? 2026

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin (E-TÜFE) mayıs 2026 döneminde %2,16 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

ENAG tarafından E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise %53,13 olarak hesaplandı.

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketine göre mayısta enflasyonun %32,53 olarak açıklanacağı tahmin edilmişti. Aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması ise %1,65 oldu.

TÜİK'e göre Nisan 2026'da tüketici fiyatları beklentileri aşarak aylık olarak %4,18 artmıştı. Yıllık enflasyon %32,37 olarak açıklanmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın bölgesel bir hal alması dünya çapında enerji fiyatlarını artırarak enflasyon beklentilerini kötüleştirdi.

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Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini mayıs ortasında %26; 2027 yıl sonu için ise %15 olarak yukarı yönlü güncelledi.

AA anketine göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması % 29,40 oldu.

Diğer yandan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) mayıs verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar aylık %1,53 artarken, yıllık enflasyon %36,77 oldu.

Büyüme tahminleri aşağı çekildi

Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha yavaş düşmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kurumların yıl sonu büyüme tahminlerini aşağı çekmesinde etkiliydi.

OECD, Türkiye'nin 2026 büyüme beklentisini % 3,3'ten % 3,1 seviyesine indirdi.

EBRD, savaş, enerji fiyatları ve enflasyon baskılarının etkisiyle Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini % 4,0 seviyesinden % 3,5'e düşürdü.

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin büyüme oranı, 2026'nın birinci çeyreğinde beklentilerin altında gerçekleşerek yıllık bazda % 2,5 oldu. Bir önceki çeyreğe göre ise büyüme % 0,1 gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklamasında, "Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir, yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı" dedi.

Neden 5 Haziran'da açıklanıyor?

TÜİK takvimine göre her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verileri için mayıs ayında bir istisna uygulanıyor.

Buna gerekçe olarak, "mayıs ayı içerisinde yer alan iş günü sayısının sınırlı olması" gösterildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, endeks hesaplamalarında kullanılan verilerin temin edildiği kurum, kuruluş ve işyerleri tarafından gerçekleştirilen veri iletim ve aktarım süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikme ve aksaklıkların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Kurban Bayramı tatili mayıs ayında dokuz gün olarak uygulanmıştı.