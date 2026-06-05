Haber Tarihi: 05 Haziran 2026 11:01 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 11:01

Mayıs ayı enflasyon açıklandı mı? 2026

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini aylık %1,71 ve yıllık %32,61 olarak açıkladı.

Mayıs ayı enflasyon açıklandı mı? 2026
Abone Ol
Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin (E-TÜFE) mayıs 2026 döneminde %2,16 oranında artış gösterdiğini açıkladı.
ENAG tarafından E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise %53,13 olarak hesaplandı.

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketine göre mayısta enflasyonun %32,53 olarak açıklanacağı tahmin edilmişti. Aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması ise %1,65 oldu.

TÜİK'e göre Nisan 2026'da tüketici fiyatları beklentileri aşarak aylık olarak %4,18 artmıştı. Yıllık enflasyon %32,37 olarak açıklanmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın bölgesel bir hal alması dünya çapında enerji fiyatlarını artırarak enflasyon beklentilerini kötüleştirdi.

Tekstil, gıda, plastik, teknoloji: Savaş Türkiye ekonomisini nasıl etkileyebilir?
Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini mayıs ortasında %26; 2027 yıl sonu için ise %15 olarak yukarı yönlü güncelledi.
AA anketine göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması % 29,40 oldu.

Diğer yandan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) mayıs verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar aylık %1,53 artarken, yıllık enflasyon %36,77 oldu.

Büyüme tahminleri aşağı çekildi
Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha yavaş düşmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kurumların yıl sonu büyüme tahminlerini aşağı çekmesinde etkiliydi.


OECD, Türkiye'nin 2026 büyüme beklentisini % 3,3'ten % 3,1 seviyesine indirdi.

EBRD, savaş, enerji fiyatları ve enflasyon baskılarının etkisiyle Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini % 4,0 seviyesinden % 3,5'e düşürdü.

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin büyüme oranı, 2026'nın birinci çeyreğinde beklentilerin altında gerçekleşerek yıllık bazda % 2,5 oldu. Bir önceki çeyreğe göre ise büyüme % 0,1 gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklamasında, "Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir, yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı" dedi.

Neden 5 Haziran'da açıklanıyor?
TÜİK takvimine göre her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verileri için mayıs ayında bir istisna uygulanıyor.

Buna gerekçe olarak, "mayıs ayı içerisinde yer alan iş günü sayısının sınırlı olması" gösterildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, endeks hesaplamalarında kullanılan verilerin temin edildiği kurum, kuruluş ve işyerleri tarafından gerçekleştirilen veri iletim ve aktarım süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikme ve aksaklıkların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Kurban Bayramı tatili mayıs ayında dokuz gün olarak uygulanmıştı.

Diğer Haberler

Mayıs ayı enflasyon açıklandı mı? 2026 Gündem Mayıs ayı enflasyon açıklandı mı? 2026
ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr) | 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları açıklandı! 2026 ALES/1 sonuçları görüntüleme ekranı Gündem ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr) | 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları açıklandı! 2026 ALES/1 sonuçları görüntüleme ekranı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye flaş sözler Fenerbahçe Seçim Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye flaş sözler
Zaniolo ile Udinese arasında maaş sorunu! Galatasaray Zaniolo ile Udinese arasında maaş sorunu!
Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor! Beşiktaş Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
Noah Saviolo, Trabzonspor için geliyor! Trabzonspor Noah Saviolo, Trabzonspor için geliyor!
Beşiktaş'ta Jose Sa takibi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Jose Sa takibi!
Galatasaray, Camavinga için seçimi bekliyor! Galatasaray Galatasaray, Camavinga için seçimi bekliyor!
Bernardo Silva, geleceği için kararını erteledi! Galatasaray Bernardo Silva, geleceği için kararını erteledi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Al-Ahli'den Merih Demiral için resmi açıklama
2
Hakan Safi'den 35 milyon euroluk transfer
3
Aziz Yıldırım'dan Harry Wilson hamlesi
4
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye birlik çağrısı
5
Galatasaray, Mathys Tel'i gündemine aldı
6
Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman açıklaması!
7
Zaniolo ile Udinese arasında maaş sorunu!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.