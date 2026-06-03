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Mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı? 2026 mayıs ayı TÜFE verileri için gözler TÜİK'te
Haber Tarihi: 03 Haziran 2026 11:36 -
Güncelleme Tarihi:
03 Haziran 2026 11:36
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı? 2026 mayıs ayı TÜFE verileri için gözler TÜİK'te
Milyonlarca memurun, emeklinin, kiracının ve genel olarak tüm piyasaların gözünü kulağını diktiği o en kritik ekonomik veri olan Mayıs ayı enflasyon rakamları için nefesler tamamen tutuldu! Yıl ortasındaki maaş zammı hesaplamalarını doğrudan belirleyecek ve Haziran ayı resmi kira artış oranının tavan sınırını çizecek olan bu devasa veri, bugün arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı? TÜİK Mayıs 2026 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorguları ekonomi ve finans sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte planlarınızı baştan yaptıracak o sarsılmaz resmi TÜİK takvimi ve beklentiler!
Enflasyon oranı açıklandı mı, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? Türkiye genelinde milyonlarca kiracı, ev sahibi ve çalışan kesimin yakından takip ettiği enflasyon verileri için kritik süreç devam ediyor. "Mayıs 2026 enflasyonu açıklandı mı", "kira artış oranı kaç oldu", "kira zammı nasıl hesaplanır" ve "TÜFE 12 aylık ortalama ne demek" gibi sorular internet aramalarında öne çıkarken, açıklanacak veriler kira zammından maaş artışlarına kadar pek çok kalemi doğrudan etkileyecek. İşte merak edilen tüm detaylar…
ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?Mayıs 2026 enflasyon oranı henüz açıklanmadı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak duyurulan enflasyon verileri bu ay takvim nedeniyle gecikti.Mayıs ayı enflasyon verileri 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.Bu nedenle "enflasyon açıklandı mı?" sorusuna verilecek net yanıt:Hayır, açıklanmadı.MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için geçerli zam oranı netleşmiş durumda.Mayıs 2026 kira artış oranı: %32,43Bu oran:TÜİK'in bir önceki ay açıkladığı enflasyon verilerine dayanırÖzellikle 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak belirlenirYani Mayıs ayında ev sahipleri kiralara en fazla %32,43 oranında zam yapabilir.ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Mayıs 2026 enflasyon verileri:5 Haziran 2026Saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.Bu veri açıklandıktan sonra:Haziran kira artış oranı netleşecekMemur ve emekli maaş zamları için yeni hesaplamalar yapılacak
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