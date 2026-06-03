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Dünya Kupası'nda penaltıların abonesi Arjantin

Arjantin'in Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçın sonucu penaltılarla belirlendi. Kupa tarihinde maçları 4'er kez penaltılara giden Almanya ve Hırvatistan, tamamından üstün çıkmayı başardı

calendar 03 Haziran 2026 11:59
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası'nda penaltıların abonesi Arjantin
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Dünya Kupası'nda maçları en fazla penaltılara kalan ülke Arjantin oldu.

Maçları 7 kez penaltılara kalan Arjantin, bunların 6'sında rakiplerini geçmeyi başardı.

İtalya 1990'da 0-0 berabere kaldığı çeyrek finalde Yugoslavya'yı penaltılarla 3-2 geçen Arjantin, bu kez 1-1 eşitlikle biten yarı finalin penaltı atışlarında ev sahibi ülkeye 4-3 üstünlük kurdu.

Fransa 1998'in son 16 turunda İngiltere ile 2-2 berabere kalan Arjantin, penaltılarda 4-3 galip geldi.

Brezilya 2014 yarı finalinde golsüz sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-2 yenen Arjantin, adını finale yazdırdı.

"Tangocular", şampiyon olduğu Katar 2022'de ise 2-2 sona eren çeyrek finalde Hollanda'yı (4-3) ve 3-3 biten finalde Fransa'yı (4-2) penaltılarla mağlup etti.

Arjantin'in penaltılarda kaybettiği tek Dünya Kupası karşılaşması ise Almanya'ya karşı oldu. Almanya 2006'daki çeyrek final mücadelesinde 1-1 berabere kaldığı ev sahibi ülkeye penaltılarla 4-2 yenilen "Tangocular", turnuvaya veda etti.

Almanya ve Hırvatistan penaltılarda 4'te 4 yaptı

Almanya ve Hırvatistan, penaltılara giden 4 karşılaşmanın tamamında mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda Brezilya, 5 maçın 3'ünde penaltılarda başarılı oldu. Fransa ise 5 karşılaşmanın 2'sini penaltılarla kazandı.

İspanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda ise penaltıların şanssız takımları olarak göze çarptı. İspanya, 5 maçın birinde penaltılarda başarılı oldu. İngiltere, İtalya ve Hollanda ise kupalarda 4'er kez penaltılara giden maç oynadı ve birer defa başarılı olabildi.

Almanlar ve Hırvatlar kaybetmiyor

Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı.

1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı penaltılarda 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.

Hırvatistan, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda penaltılara giden 4 maçını da kazandı.

Rusya 2018'deki turnuvanın son 16 turunda Danimarka karşısında normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-2 kazanan Hırvatlar, çeyrek finalde ev sahibi ülkeye karşı 2-2 beraberlik sonrasında penaltılarla 4-3 galip geldi.

Son Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'ya karşı normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-1 kazanan Hırvatistan, çeyrek finalde ise Brezilya'yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları sonrası 4-2 yendi.

İngiltere, şanssızlığını 2018'de kırdı

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasında yer alan İngiltere, Dünya Kupası'ndaki penaltı şanssızlığını 2018'de kırmayı başardı.

1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de 2-2 biten son 16 turu maçı sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, 2006'daki çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İngiltere, Dünya Kupası penaltılarındaki ilk galibiyetini, Kolombiya karşısında aldı. 2018'deki turnuvanın son 16 turunda rakibiyle 1-1 berabere kalan İngilizler, penaltıları 4-3 kazandı.

Son Dünya Kupası'nda 5 maç penaltılara gitti

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası organizasyonunda 5 maçın sonucu seri penaltıların ardından belirlendi.

Şampiyonluğa ulaşan Arjantin, 2 kez penaltı atışlarının ardından karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Hırvatistan da son 16 turu ve çeyrek finali penaltı atışlarıyla geçti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda penaltı atışları sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçPenaltılar
Son 16 Japonya-Hırvatistan 1-1 1-3
Son 16 Fas-İspanya 0-0 3-0
Çeyrek final Hırvatistan-Brezilya 1-1 4-2
Çeyrek final Hollanda-Arjantin 2-2 3-4
Final Arjantin-Fransa 3-3 4-2
10 ülkenin "siftahı" yok

Dünya Kupası'nda 10 ülke, penaltılarda gülemedi.

Yugoslavya, Gana, İsviçre, Şili, Yunanistan, Kolombiya ve Danimarka birer, Japonya, Meksika ve Romanya ikişer kez penaltı atışlarına giden maçlarda başarılı olamadı.

Ülkeler ve penaltılar

Dünya Kupası tarihinde maçları penaltıya kalan ülkeler ve aldıkları sonuçlar şöyle:

Ülke

 G

 M
Arjantin

 6

 1
Hırvatistan

 4

 0
Almanya

 4

 0
Brezilya

 3

 2
Fransa

 2

 3
İspanya

 1

 4
Hollanda

 1

 3
İtalya

 1

 3
İngiltere

 1

 3
Kosta Rika

 1

 1
İrlanda Cum.

 1

 1
Rusya

 1

 1
Ukrayna

 1

 0
Paraguay

 1

 0
G.Kore

 1

 0
Uruguay

 1

 0
Bulgaristan

 1

 0
Portekiz

 1

 0
Belçika

 1

 0
İsveç

 1

 0
Fas

 1

 0
Yugoslavya

 0

 1
Kolombiya

 0

 1
Gana

 0

 1
Danimarka

 0

 1
Şili

 0

 1
İsviçre

 0

 1
Yunanistan

 0

 1
Japonya

 0

 2
Romanya

 0

 2
Meksika

 0

 2
 35 maç penaltılara kaldı

Dünya Kupası tarihinde 35 maçın sonucu, penaltılarla belirlendi.

Penaltılara kalan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih

 Kazanan

 Kaybeden

 Sonuç

 Penaltı
1982

 B.Almanya

 Fransa

 3-3

 5-4
1986

 Fransa

 Brezilya

 1-1

 4-3
1986

 B.Almanya

 Meksika

 0-0

 4-1
1986

 Belçika

 İspanya

 1-1

 5-4
1990

 İrlanda Cum.

 Romanya

 0-0

 5-4
1990

 Arjantin

 Yugoslavya

 0-0

 3-2
1990

 Arjantin

 İtalya

 1-1

 4-3
1990

 B.Almanya

 İngiltere

 1-1

 4-3
1994

 Bulgaristan

 Meksika

 1-1

 3-1
1994

 İsveç

 Romanya

 2-2

 5-4
1994

 Brezilya

 İtalya

 0-0

 3-2
1998

 Arjantin

 İngiltere

 2-2

 4-3
1998

 Fransa

 İtalya

 0-0

 4-3
1998

 Brezilya

 Hollanda

 1-1

 4-2
2002

 İspanya

 İrlanda Cum.

 1-1

 3-2
2002

 G.Kore

 İspanya

 0-0

 5-3
2006

 Ukrayna

 İsviçre

 0-0

 3-0
2006

 Almanya

 Arjantin

 1-1

 4-2
2006

 Portekiz

 İngiltere

 0-0

 3-1
2006

 İtalya

 Fransa

 1-1

 5-3
2010

 Paraguay

 Japonya

 0-0

 5-3
2010

 Uruguay

 Gana

 1-1

 4-2
2014

 Brezilya Şili 1-1 3-2
2014

 Kosta Rika Yunanistan 1-1 5-3
2014

 Hollanda Kosta Rika 0-0 4-3
2014

 Arjantin Hollanda 0-0 4-2
2018

 Rusya İspanya 1-1 4-3
2018

 Hırvatistan Danimarka 1-1 3-2
2018

 İngiltere Kolombiya 1-1 4-3
2018

 Hırvatistan Rusya 2-2 4-3
2022

 Japonya Hırvatistan 1-1 1-3
2022

 Fas İspanya 0-0 3-0
2022

 Hırvatistan Brezilya 1-1 4-2
2022

 Hollanda Arjantin 2-2 3-4
2022

 Arjantin Fransa 3-3 4-2
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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