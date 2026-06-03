Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

12 yıllık hasreti bitirdi: Fildişi Sahili

Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya, Curaçao ve Ekvador'la E Grubu'nda mücadele edecek. Tarihinde 4. kez bu turnuvaya katılacak Fildişi Sahili, 12 yıllık hasrete 2026'da son verdi.

calendar 03 Haziran 2026 12:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 yıllık hasreti bitirdi: Fildişi Sahili
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Fildişi Sahili, bu turnuvada 4. kez boy gösterecek.

E Grubu'nda Almanya, Ekvador ve Curaçao'yla mücadele edecek Fildişi Sahili'nin kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Emerse Fae'nin yaptığı Fildişi Sahili, Afrika Elemeleri F Grubu'nu lider tamamladı.

Seyşeller, Gambiya, Gabon, Kenya ve Burundi'nin bulunduğu grupta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Fildişi Sahili, 26 puan topladı.

Çıktığı 10 maçta da kalesini gole kapatan Fildişi Sahili, bu maçlarda 25 kez fileleri havalandırdı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Fildişi Sahili-Seyşeller: 9-0

Gambiya-Fildişi Sahili: 0-2

Fildişi Sahili-Gabon: 1-0

Kenya-Fildişi Sahili: 0-0

Burundi-Fildişi Sahili: 0-1

Fildişi Sahili-Gambiya: 1-0

Fildişi Sahili-Burundi: 1-0

Gabon-Fildişi Sahili: 0-0

Seyşeller-Fildişi Sahili: 0-7

Fildişi Sahili-Kenya: 3-0

Puan durumu:

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av

 P
Fildişi Sahili

 10

 8

 2

 0

 25

 0

 25

 26
Gabon

 10

 8

 1

 1

 22

 9

 13

 25
Gambiya

 10

 4

 1

 5

 27

 18

 9

 13
Kenya

 10

 3

 3

 4

 18

 14

 4

 12
Burundi

 10

 3

 1

 6

 13

 13

 0

 10
Seyşeller

 10

 0

 0

 10

 2

 53

 -51

 0
Öne çıkan oyuncuları

Fildişi Sahili'nin güncel kadrosunda Türkiye'de forma giyen isimler de yer alıyor. Galatasaray'da oynayan Wilfried Singo, Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Trabzonsporlu Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'un file bekçisi Yahia Fofana, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin kadrosunda yer alıyor.

Bu futbolcular dışında Manchester United'ta oynayan Amad Diallo, Hoffenheim forması giyen Bazoumana Toure, Nottingham Forest'ın orta sahası Ibrahim Sangare, takımın öne çıkan diğer isimleri.

Dünya Kupası geçmişi

Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası'na 3 kez katıldı.

2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'na katılan Fildişi Sahili Milli Takımı, 3 turnuvada da gruptan çıkmayı başaramadı.

2006 yılında Arjantin ve Hollanda'nın ardından grubu 3. sırada tamamlayan Fildişi Sahili, 2010'da Brezilya ve Portekiz'i geçemeyerek grupta 3. oldu.

Son katıldığı 2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Yunanistan'ı geçemeyen Fildişi Sahili, bu turnuvada da grubunu 3. sırada bitirdi.

Katıldığı 3 Dünya Kupası'nda 9 maça çıkan Fildişi Sahili, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşarken 13 gol attı, 14 gol yedi.

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Alban Lafont (Panathinaikos), Mohamed Kone (Charleroi)

Defans: Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Wilfried Singo (Galatasaray), Evan Ndicka (Roma), Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Guela Doue (Strasbourg), Ousmane Diomande (Sporting Lizbon), Clement Akpa (Auxerre)

Orta saha: Franck Kessie (Al-Ahli), Jean Michael Seri (Maribor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Seko Fofana (Porto), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Parfait Guiagon (Charleroi)

Forvet: Nicolas Pepe (Villarreal), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Simon Adingra (Monaco), Evann Guessand (Crystal Palace), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (RB Leipzig), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice), Ange-Yoan Bonny (Inter)

Maç takvimi

Fildişi Sahili'nin 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

02.00 Fildişi Sahili-Ekvador (Philadelphia Stadı-Philadelphia)

20 Haziran Cumartesi:

23.00 Almanya-Fildişi Sahili (Toronto Stadı-Toronto)

25 Haziran Perşembe:

23.00 Curaçao-Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı-Philadelphia)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Göztepe
Göztepe'de İbrahim Sabra sevinci
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı: Almanya
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11'ler: Orta saha
Ekvador, devleri geride bırakıp geldi!
Ekvador, devleri geride bırakıp geldi!
Tarih yazıp yenilmeden Dünya Kupası
Tarih yazıp yenilmeden Dünya Kupası'nda: Curaçao
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön