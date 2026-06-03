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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Ekvador, devleri geride bırakıp geldi!

Güney Amerika Elemelerini 2. sırada tamamlayan Ekvador, 5. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

calendar 03 Haziran 2026 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ekvador, devleri geride bırakıp geldi!
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Ekvador, turnuvada ikinci kez gruplardan çıkmaya çalışacak.

Almanya, Fildişi Sahili ve Curaçao ile E Grubu'nda yer alan Ekvador'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Arjantinli teknik adam Sebastian Beccacece'nin çalıştırdığı Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Elemelerde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ekvador Milli Takımı, 32 puan topladı. Byron Castillo'nun doğum belgelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası sebebiyle CAS tarafından 3 puan silme cezasına çarptırılan Ekvador, 29 puanla elemeleri ikinci sırada tamamlamayı başardı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Ekvador, kalesinde ise 5 gol görürken, Güney Amerika Elemeleri'nde en az gol yiyen takım oldu.

Ekvador'un eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Arjantin-Ekvador: 1-0

Ekvador-Uruguay: 2-1

Bolivya-Ekvador: 1-2

Ekvador-Kolombiya: 0-0

Venezuela-Ekvador: 0-0

Ekvador-Şili: 1-0

Brezilya-Ekvador: 1-0

Ekvador-Peru: 1-0

Ekvador-Paraguay: 0-0

Uruguay-Ekvador: 0-0

Ekvador-Bolivya: 4-0

Kolombiya-Ekvador: 0-1

Ekvador-Venezuela: 2-1

Şili-Ekvador: 0-0

Ekvador-Brezilya: 0-0

Peru-Ekvador: 0-0

Paraguay-Ekvador: 0-0

Ekvador-Arjantin: 1-0

Puan durumu

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av

 P
Arjantin

 18

 12

 2

 4

 31

 10

 21

 38
Ekvador

 18

 8

 8

 2

 14

 5

 9

 29
Kolombiya

 18

 7

 7

 4

 28

 18

 10

 28
Uruguay

 18

 7

 7

 4

 22

 12

 10

 28
Brezilya

 18

 8

 4

 6

 24

 17

 7

 28
Paraguay

 18

 7

 7

 4

 14

 10

 4

 28
Bolivya

 18

 6

 2

 10

 17

 35

 -18

 20
Venezuela

 18

 4

 6

 8

 18

 28

 -10

 18
Peru

 18

 2

 6

 10

 6

 21

 -15

 12
Şili

 18

 2

 5

 11

 9

 27

 -18

 11
NOT: Ekvador'un 3 puanı silinmiştir

Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Chelsea'li oyuncu Maises Caicedo olacak.

Bu futbolcunun yanı sıra savunmada forma giyen Paris Saint-Germain'li Willian Pacho, Arsenal'li oyuncu Piero Hincapie ve Club Brugge'da oynayan Joel Ordonez takımın etkili isimleri olarak görülüyor.

Dünya Kupası geçmişi

Ekvador Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 4 kez mücadele etti.

Turnuvada 2002, 2014 ve 2022'de gruptan çıkamayan Güney Amerika temsilcisi, 2006'da ise son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Organizasyon tarihinde toplam 13 maç yapan Ekvador, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 14 gol gördü.

Ekvador'un Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2022 - Grup Aşaması

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (A.E Kifisia), Gonzalo ⁠Valle (LDU Quito)

Defans: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (PSG), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro)

Orta saha: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate), Pedro Vite (UNAM), ⁠Jordy Alcivar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk)

Forvet: Enner Valencia (Pachua), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atletico Mineiro), John Yeboah (Venezia), Kevin Rodriguez (Union SG), Jordy Caicedo (Atlas), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart)

Maç takvimi

Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

02.00 Fildişi Sahili-Ekvador (Philadelphia Stadı-Philadelphia)

21 Haziran Pazar:

03.00 Ekvador-Curaçao (Kansas Şehir Stadı-Kansas)

25 Haziran Perşembe:

23.00 Ekvador-Almanya (New York New Jersey Stadı-New York)

 
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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