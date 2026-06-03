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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Tarih yazıp yenilmeden Dünya Kupası'nda: Curaçao

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Curaçao, Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador'la E Grubu'nda mücadele edecek.

calendar 03 Haziran 2026 12:51 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 12:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Tarih yazıp yenilmeden Dünya Kupası'nda: Curaçao
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Curaçao, tarihinde ilk kez turnuvada boy gösterecek.

E Grubu'nda Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador'la mücadele edecek Curaçao'nun kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Hollandali teknik direktör Dick Advocaat'ın Dünya Kupası'na taşıdığı Curaçao, tarihinde ilk kez organizasyonda boy gösterecek.

Advocaat, takımın Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasının ardından kızının sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrılmış yerine bir başka Hollandalı çalıştırıcı Fred Rutten geçmişti. Ancak Dick Advocaat, Dünya Kupası'na sayılı günler kala yeniden görevinin başına döndü.

İlk eleme turunda Haiti, St. Lucia, Aruba ve Barbados'la eşleşen Curaçao, grubu ilk sırada tamamlayarak final grubuna yükseldi. B Grubu'nda Jamaika, Trinidad ve Tobago ile Bermuda'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayarak lider tamamlayan Curaçao, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Curaçao Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Trinidad ve Tobago-Curaçao: 0-0

Curaçao-Bermuda: 3-2

Curaçao-Jamaika: 2-0

Curaçao-Trinidad ve Tobago: 1-1

Bermuda-Curaçao: 0-7

Jamaika-Curaçao: 0-0

Puan durumu:

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av

 P
Curaçao

 6

 3

 3

 0

 13

 3

 10

 12
Jamaika

 6

 3

 2

 1

 11

 3

 8

 11
Trinidad ve Tobago

 6

 2

 3

 1

 7

 5

 2

 9
Bermuda

 6

 0

 0

 6

 3

 23

 -20

 0
Öne çıkan oyuncuları

Curaçao'nun güncel kadrosunda Türkiye'de forma giyen isimler yer alıyor. Takımın en önemli isimlerinden birisi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinde oynayan savunma oyuncusu Armando Obispo. TÜMOSAN Konyaspor'da oynayan defans Riechedly Bazoer ve Iğdır FK forması giyen kaptan Leandro Bacuna, Türk futbolseverlerin tanıdığı isimler arasında.

Volendam'da oynayan orta saha oyuncusu Juninho Bacuna da Curaçao'nun güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (Venlo), Eloy Room (Miami)

Defans: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Orta saha: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk)

Forvet: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (Volendam), Jurgen Locadia (Miami), Jearl Margaritha (Beveren)

Maç takvimi

Curaçao'nun 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

20.00 Almanya-Curaçao (Houston Stadı-Houston)

21 Haziran Pazar:

03.00 Ekvador-Curaçao (Kansas Şehir Stadı-Kansas)

25 Haziran Perşembe:

23.00 Curaçao-Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı-Philadelphia)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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