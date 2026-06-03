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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Maç kazanamadan Dünya Kupası'nda: İsveç!

İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, Japonya ve Tunus'la F Grubu'nda yer alacak. Avrupa elemelerinde grubunu son sırada tamamlayan İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirerek play-off bileti aldı.

calendar 03 Haziran 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Maç kazanamadan Dünya Kupası'nda: İsveç!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, Japonya ve Tunus'un bulunduğu F Grubu'nda yer alan İsveç, turnuvadaki eski günlerini Amerika kıtasında tekrarlamaya çalışacak.

Ev sahibi olduğu 1958 Dünya Kupası'nda finale yükselen İsveç, 13. kez organizasyonda yer alacak. 2022'de Katar'da oynanan turnuvayı uzaktan izlemek zorunda kalan İsveç'in kupaya katılma serüveni, öne çıkan futbolcuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı hiçbir maçı kazanamayarak grubunu son sırada tamamlayan İsveç, turnuva biletini UEFA Uluslar Ligi sayesinde aldı.

Uluslar Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayarak play-off yarı finalinde mücadele etmeye hak kazandı. Yarı final etabında Ukrayna'yı 3-1 yenerek finale yükselen İsveç Milli Takımı, Polonya'yı da 3-2'yle geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

İsveç'in eleme müsabakaları ve play-off'larda aldığı sonuçlar şöyle:

Slovenya-İsveç: 2-2

Kosova-İsveç: 2-0

İsveç-İsviçre: 0-2

İsveç-Kosova: 0-1

İsviçre-İsveç: 4-1

İsveç-Slovenya: 1-1

Play-off

Ukrayna-İsveç: 1-3

İsveç-Polonya: 3-2

 

Öne çıkan oyuncuları

İsveç Milli Takımı'nın kadrosunda dünya futbolunun önemli isimleri yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü Graham Potter'ın yaptığı İsveç'in hücum hattında Alexander Isak, Viktor Gyökeres ve Anthony Elanga gibi Premier Lig'de forma giyen isimler yer alıyor.

Lucas Bergvall, Yasin Ayari'nin orta sahada görev yapacağı İsveç'in savunmasında ise Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Daniel Svensson'un forma giydiği isimler bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Daha önce 12 kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İsveç, bir turnuvalık aranın ardından yeniden vatandaşlarına Dünya Kupası heyecanı yaşatacak.

2022'ye katılamayan İsveç, Dünya Kupası'na 1958 yılında ev sahipliği yaptı. Tarihindeki en büyük Dünya Kupası başarısını da bu turnuvada yaşayan İsveç, finale kadar yükselse de son maçta Brezilya'ya yenilerek ikinci oldu.

Organizasyonda 51 maça çıkan İsveç 19'ar kez galibiyet ve beraberlik alırken, 13 maçta berabere kaldı. Attığı 80 gole karşılık kalesinde 73 gol gördü.

İsveç'in Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1938 - Yarı final

1950 - Üçüncü

1958 - Final

1970 - Grup aşaması

1974 - İkinci tur

1978 - Grup aşaması

1990 - Grup aşaması

1994 - Yarı final

2002 - Son 16

2006 - Son 16

2018 - Çeyrek final

Kadro

İsveç'in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Fotboll), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Savunma: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Forvet: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge)

Maç takvimi

İsveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

15 Haziran (TSİ 05.00): İsveç-Tunus (Monterrey Stadyumu)

20 Haziran (TSİ 20.00): Hollanda-İsveç (Houston Stadyumu)

26 Haziran (TSİ 02.00): Japonya-İsveç (Dallas Stadyumu)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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