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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Artık her Dünya Kupası'nda var: Japonya!

Asya Elemeleri ikinci turunda grubunu gol yemeden tamamlayan Japonya, üçüncü turda tek yenilgi alarak üst üste 8. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

calendar 03 Haziran 2026 12:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artık her Dünya Kupası'nda var: Japonya!
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2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Japonya Milli Futbol Takımı, üst üste 8. kez bu turnuvada mücadele edecek.

Hollanda, Tunus ve İsveç ile F Grubu'nda yer alan Japonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma hikayesi

Teknik direktörlüğünü Hajime Moriyasu'nun yaptığı Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Kuzey Kore, Suriye ve Myanmar ile aynı grupta yer aldı. Oynadığı maçlarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Japonlar, rakiplerinin gol atmasına izin vermedi ve gol yemeden namağlup üçüncü tura yükseldi.

Japonlar üçüncü turda Çin Halk Cumhuriyeti, Bahreyn, Suudi Arabistan, Endonezya ve Avustralya'nın olduğu grubu da 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider noktaladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Japonya'nın elemelerde oynadığı maçlar şöyle:

İkinci tur:

Japonya-Myanmar: 5-0

Suriye-Japonya: 0-5

Japonya-Kuzey Kore: 1-0

Kuzey Kore-Japonya: 0-3

Myanmar-Japonya: 0-5

Japonya-Suriye: 5-0 

Üçüncü tur:

Japonya-Çin: 7-0

Bahreyn-Japonya: 0-5

Suudi Arabistan-Japonya: 0-2

Japonya-Avustralya: 1-1

Endonezya-Japonya: 0-4

Çin-Japonya: 1-3

Japonya-Bahreyn: 2-0

Japonya-Suudi Arabistan: 0-0

Avustralya-Japonya: 1-0

Japonya-Endonezya: 6-0

 Öne çıkan oyuncuları

Japonya'da Hiroki Ito, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe gibi isimler Asya ekibinin savunmasında forma giyen kritik isimler olarak öne çıkıyor. Daichi Kamada, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Ao Tanaka, Daizen Maeda, Ritsu Doan'ın oynadığı Japon orta sahasının önünde Yuito Suzuki, Ayase Ueda, Kento Shiogai, Keisuke Gato da hücum silahı olarak görev yapıyor.

Japonya Milli Takımı'ndaki önemli sayıda futbolcu Avrupa kulüplerinde forma giyiyor.

Dünya Kupası geçmişi

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 7 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 25 maç yapan Japonlar, 7'sini kazandı, 6'sından beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Japonlar, Dünya Kupası tarihi boyunca 25 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

Katıldığı organizasyonlarda 4 kez gruptan çıkmayı başaran Japonya, son 16 turundan fazlasını elde edemedi. Japonya, 2022'deki Dünya Kupası'nda ise İspanya ve Almanya gibi favorilerin olduğu gruptan iki zorlu rakibini de yenerek lider çıkmayı başardı ancak son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elendi.

Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

2022 - Son 16 turu

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defanslar: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ayumu Seko (Le Havre), Junnosuke Suzuki (Copenhagen)

Orta Sahalar: Wataru Endo (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Junya Ito (Genk), Kaishu Sano (Mainz 05)

Forvetler: Ayase Ueda (Feyenoord), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Yuito Suzuki (SC Freiburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg)

Maç takvimi

Japonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

14 Haziran (TSİ 23.00): Hollanda-Japonya (Dallas Stadyumu)

20 Haziran (TSİ 07.00): Tunus-Japonya (Monterrey Stadyumu)

26 Haziran (TSİ 02.00): Japonya-İsveç (Dallas Stadyumu)

 
 
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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