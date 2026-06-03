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Üst üste 3. kez dev sahnede: Tunus

Tunus Milli Futbol Takımı organizasyonda Hollanda, Japonya ve İsveç ile F Grubu'nda mücadele edecek. Afrika Elemelerinde grubunu gol yemeden lider tamamlayan Tunus, 7. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti

calendar 03 Haziran 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Üst üste 3. kez dev sahnede: Tunus
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alacak Tunus, son 3'ü üst üste toplam 7. kez bu organizasyonda boy gösterecek.

Grubunda Hollanda, Japonya ve İsveç ile mücadele edecek Tunus'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Tunus asıllı Fransız milli futbolcu Sabri Lamouchi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tunus, Afrika Elemelerini yenilgisiz geçerek Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

Namibya, Liberya, Malavi, Ekvator Gienesi ve Sao Tome ve Principe'nin olduğu grubu 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 28 puanla noktaladı.

Oynadığı maçlarda hiç gol yemeyen Tunus, tek puan kaybını Namibya ile 0-0 berabere kalarak aldı.

Tunus'un 22 kez fileleri havalandırdığı ve gol yemediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Afrika Elemeleri:

Tunus-Sao Tome Ve Principe: 4-0

Malavi-Tunus: 0-1

Tunus-Ekvator Ginesi: 1-0

Namibya-Tunus: 0-0

Liberya-Tunus: 0-1

Tunus-Malavi: 2-0

Tunus-Liberya: 3-0

Ekvator Ginesi-Tunus: 0-1

Sao Tome ve Principe: 0-6

Tunus-Namibya: 3-0Öne çıkan oyuncuları

Tunus Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki en kritik ismi, Premier Lig ekiplerinden Burnley forması giyen Hannibal Mejbri olacak.

Kasımpaşa'da forma giyen Mortadha Ben Ouanes ve Adem Arous'un da kadrosunda yer aldığı Tunus'ta Eintracht Frankfurtlu orta saha Ellyes Skhiri, Celtic'le İskoçya'da şampiyonluğa ulaşan Sebastian Tounekti ve Augsburglu Ismael Gharbi Tunusluları sevince boğmak için Lamouchi'nin en önemli kozları olarak görev alacak.

Dünya Kupası geçmişi

Tunus Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 18 maç yapan Tunus, 3 galibiyet alırken, 10 maçta rakiplerine mağlup oldu. 5 karşılama ise beraberlikle sonuçlandı.

Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 ve 2022'de katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

2022'deki organizasyonda Danimarka'yla golsüz berabere kalan Tunus, Avustralya'ya 1-0 yenildi. "Kartaca Kartalları", gruptaki son maçında kupanın finalisti Fransa'yı 1-0 yense de topladığı 4 puan gruptan çıkmak için yeterli olmadı.

Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1978 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

2022 - Grup aşaması

Kadro

Kaleci: Sabri Ben Hassan (Etoile Sportive du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahmene (CS Sfaxien)

Defans: Ali Abdi (OGC Nice), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance Tunis), Adem Arous (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Servette), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (IFK Norkköping), Omar Rekik (Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys)

Orta saha: Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Elias Achouri (Kopenhag), Khalil Ayari (PSG Espoirs), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)

Maç takvimi

Tunus'un 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

15 Haziran (TSİ 05.00): İsveç-Tunus (Monterrey Stadyumu)

21 Haziran (TSİ 07.00): Tunus-Japonya (Monterrey Stadyumu)

26 Haziran (TSİ 02.00): Tunus-Hollanda (Kansas City Stadyumu)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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