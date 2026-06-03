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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

40 yaş üstü turnuvası: Dünya Kupası!

2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecek. 40 yaş üstü oyuncular arasında turnuvada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da yer alıyor

calendar 03 Haziran 2026 12:16
Haber: AA
40 yaş üstü turnuvası: Dünya Kupası!
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2026 FIFA Dünya Kupası kadroları açıklanırken turnuvada 40 yaş üstü 7 oyuncu sahaya çıkacak.

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda forma giyecek 40 yaş üstü oyuncular arasında, turnuvada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor.

Turnuvada boy gösterecek en yaşlı oyuncu ise 43 yaş 162 günlük İskoçyalı kaleci Craig Gordon olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 40 yaş üstü 7 oyuncu şöyle:

Craig Gordon (İskoçya): 43 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olacak.

Cristiano Ronaldo (Portekiz): 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. kez Dünya Kupası'nda boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Luka Modric (Hırvatistan): 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin en büyük kozlarından biri olarak turnuvada yer alacak.

Manuel Neuer (Almanya): 40 yaşındaki kaleci, panzerlerin kalesini korumak için kadroya dahil edildi.

Edin Dzeko (Bosna Hersek): 40 yaşındaki golcü oyuncu, ülkesini gol yollarında sırtlamaya devam edecek.

Guillermo Ochoa (Meksika): 40 yaşındaki turnuva efsanesi kaleci, altıncı kez ev sahibi ülkenin kadrosunda yer alıyor.

Vozinha (Yeşil Burun Adaları): 40 yaşındaki kaleci, ülkesinin tarihindeki bu ilk Dünya Kupası'nda kadroda bulunuyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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