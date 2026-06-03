Trabzonspor Zubkov'un yerini vatandaşı ile dolduracak!

Trabzonspor, Dinamo Kiev'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu gündemine aldı. Sol kanatta da görev yapabilen Nazar Voloshyn'ın transferi için girişimler başladı.

calendar 03 Haziran 2026 11:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor Zubkov'un yerini vatandaşı ile dolduracak!
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Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Trabzonspor, kanat bölgesi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Oleksandr Zubkov'un AEK'ya gitmesinin ardından Trabzonspor'un, Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Dinamo Kiev'de forma giyen Nazar Voloshyn ile ilgilendiği öğrenildi.

22 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Ukrayna Ligi'nde çıktığı 27 maçta 5 gol ve 9 asist üreterek 14 gole doğrudan katkı sağladı. Genç futbolcu, Kiev formasıyla tüm kulvarlarda ise 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 8 gol ve 14 asistle 22 gole direkt katkı sağladı. Ukraynalı oyuncu sezon boyunca toplam 3 bin 12 dakika sahada kaldı. Sol kanatta da görev yapan 1.75 boyundaki futbolcu için girişimler başladı.

ŞU AN DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Nazar Voloshyn'in kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavili yönetimin, kanat hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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