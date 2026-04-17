Haber Tarihi: 17 Nisan 2026 12:16 -
Güncelleme Tarihi:
17 Nisan 2026 12:16
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
Günlerdir sosyal medyada kulaktan kulağa yayılan ve yüz binlerce gencin uykularını kaçıran o iddialar sonunda resmiyet kazandı! Askerlik çağına gelmiş, kışlaya gitmek için gün sayan veya birikimlerini buna göre planlayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren o devasa karar, gece yarısı T.C. Resmi Gazete'de yayımlandı. Nisan ayı başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek yasalaşan yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yürürlüğe girdi. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi?" sorguları kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. İşte askerlik planlaması yapanları şoke eden o astronomik zammın perde arkası ve Resmi Gazete kararıyla netleşen son durum...
Ödemesini yapmak için e-Devlet sistemine girmeye hazırlanan veya celp bekleyen gençler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen kararnameyle birlikte yeni ücret tam olarak ne kadar oldu?
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ RESMEN 417 BİN TL OLDU! (NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Evet! Nisan ayı başında TBMM'de yasalaşan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik ücreti rekor bir artışla tam 417 BİN TL'ye yükselmiştir!Normal şartlarda her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına endekslenerek altı ayda bir otomatik olarak güncellenen bedelli askerlik ücretleri, bu kez istisnai bir yasal düzenlemeyle ara bir zamma tabi tutuldu. Nisan ayında meclis gündemine gelen ve hızla yasalaşan bu yeni kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandığı an itibarıyla resmen yürürlüğe girmiş oldu.YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?Resmi Gazete'de yayımlanan bu flaş kararın ardından en çok merak edilen konu, bu astronomik rakamın kimleri etkileyeceği oldu:Yeni Başvurular: Kararın yayımlandığı tarih itibarıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden ilk defa bedelli askerlik başvurusu yapacak ve ödeme sürecini başlatacak olan tüm yükümlüler, yeni belirlenen 417.000 TL'lik tutarı tek seferde veya kanunda belirtilen kurallar çerçevesinde ödemekle yükümlü olacak.Bakaya ve Yoklama Kaçakları: Kanuni süresi içinde askerlik yoklamasını yaptırmayan veya sevk evrakını almayan yükümlüler için hesaplanan ek cezalar da bu yeni 417 bin TL'lik ana para üzerinden katsayılandırılarak tahsil edilecek.E-DEVLET SİSTEMİ GÜNCELLENİYORYeni ücretin resmiyet kazanmasının ardından, e-Devlet kapısı üzerindeki "Bedelli Askerlik Başvurusu ve Ödeme" ekranlarında da teknik bir güncelleme çalışması başlatıldı. Başvuru yapacak adayların, sisteme yansıyan güncel 417 bin TL'lik tutarı referans numarası ile birlikte anlaşmalı bankalara yatırması gerekiyor.
