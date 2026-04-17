Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Ödemesini yapmak için e-Devlet sistemine girmeye hazırlanan veya celp bekleyen gençler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen kararnameyle birlikte yeni ücret tam olarak ne kadar oldu?

Kısa ve net cevap: Evet! Nisan ayı başında TBMM'de yasalaşan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik ücreti rekor bir artışla tam 417 BİN TL'ye yükselmiştir!

Normal şartlarda her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına endekslenerek altı ayda bir otomatik olarak güncellenen bedelli askerlik ücretleri, bu kez istisnai bir yasal düzenlemeyle ara bir zamma tabi tutuldu. Nisan ayında meclis gündemine gelen ve hızla yasalaşan bu yeni kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandığı an itibarıyla resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu flaş kararın ardından en çok merak edilen konu, bu astronomik rakamın kimleri etkileyeceği oldu:

Yeni Başvurular: Kararın yayımlandığı tarih itibarıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden ilk defa bedelli askerlik başvurusu yapacak ve ödeme sürecini başlatacak olan tüm yükümlüler, yeni belirlenen 417.000 TL'lik tutarı tek seferde veya kanunda belirtilen kurallar çerçevesinde ödemekle yükümlü olacak.

Bakaya ve Yoklama Kaçakları: Kanuni süresi içinde askerlik yoklamasını yaptırmayan veya sevk evrakını almayan yükümlüler için hesaplanan ek cezalar da bu yeni 417 bin TL'lik ana para üzerinden katsayılandırılarak tahsil edilecek.

Yeni ücretin resmiyet kazanmasının ardından, e-Devlet kapısı üzerindeki "Bedelli Askerlik Başvurusu ve Ödeme" ekranlarında da teknik bir güncelleme çalışması başlatıldı. Başvuru yapacak adayların, sisteme yansıyan güncel 417 bin TL'lik tutarı referans numarası ile birlikte anlaşmalı bankalara yatırması gerekiyor.