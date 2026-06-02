02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Maldini'den Fenerbahçe'ye Meret önerisi

Paolo Maldini, Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'ye Alex Meret önerisinde bulundu.

02 Haziran 2026 11:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen Paolo Maldini'nin sarı-lacivertlilere Alex Meret'i önerdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimine çevrilirken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamaları kapsamında yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

MALDINI'DEN MERET ÖNERİSİ

Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında danıştığı isimlerden biri olan Paolo Maldini, sarı-lacivertli kulübe önemli bir öneride bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Maldini'nin, Fenerbahçe'nin kaleci transferi için Napoli'den Alex Meret ismini gündeme getirdiği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerde kaleci pozisyonuyla ilgili tartışmalar sürerken yönetimin alternatif isimler üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Özellikle son dönemde performansı eleştirilen Ederson'un geleceğinin belirsizliği, kaleci transferini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
