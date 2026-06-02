Bertuğ Yıldırım'dan Galatasaray'a şart

Galatasaray'ın yerli transferindeki hedeflerinden Bertuğ Yıldırım'ın temsilcisiyle yapılan görüşmelerde, genç oyuncunun 3. forvet olarak düşünüldüğü iletildi.
Ancak Bertuğ'un temsilcisi, 3. forvet değil, 2. forvet pozisyonunda olmaya sıcak baktıklarını Galatasaray cephesine bildirdi.
BONSERVİS FARKI 5 MİLYON EURO
Cim Bom'un bu transfere ayırdığı bonservis bütçesi 5 milyon Euro. Başakşehir'in ise 10 milyon Euro üzerinde talebi var. Yani bu görüşmeler şimdilik iki taraflı olarak tıkanmış durumda.
Ancak pazarlık süreci önümüzdeki günlerde devam edecek.
