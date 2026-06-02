02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Erman Toroğlu hakkında hapis istemi

Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

calendar 02 Haziran 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erman Toroğlu hakkında hapis istemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News


Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüştüğüne ve bu görüşmede bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sanığın kamuoyu tarafından yakından takip edilen futbolla ilgili olarak devletin kurum ve organları tarafından yapılan açıklamalar dışında kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltıp algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı iddianamede belirtildi.

İddianamede Toroğlu'nun halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği, söz konusu eyleminin birçok kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğu ifade edildi.

Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.