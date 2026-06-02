Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında çarşamba günü Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele bEIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, ilk maçta konuk ettiği rakibini 60-59 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Seride üç galibiyete ulaşan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
