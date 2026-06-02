İsviçre'nin Dünya Kupası istikrarı

Takımlar O G B M A Y P İsviçre 6 4 2 0 14 2 14 Kosova 6 3 2 1 6 5 11 Slovenya 6 0 4 2 3 8 4 İsveç 6 0 2 4 4 12 2





ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, B Grubu'nda mücadele edecek.Grubunda Kanada, Bosna Hersek ve Katar ile son 32'ye kalma mücadelesi verecek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda bugüne kadar en önemli başarısı çeyrek finale çıkmak oldu.İsviçre'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:UEFA elemelerinde B Grubu'nda yer alan İsviçre, grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.Oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İsviçre, topladığı 14 puanla zirvede yer aldı. 6 maçta 14 gol atan İsviçre, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.İsviçre-Kosova: 4-0İsviçre-Slovenya: 3-0İsveç-İsviçre: 0-2Slovenya-İsviçre: 0-0İsviçre-İsveç: 4-1Kosova-İsviçre: 1-1"Altın jenerasyon" olarak kabul edilen bazı oyuncuların milli takım kariyerlerini noktalamasına rağmen İsviçre, tecrübeli oyunculardan kurulu güçlü bir çekirdek kadroya sahip.Takımın en önemli isimleri arasında Sunderland forması giyen kaptan Granit Xhaka, Inter'in savunma oyuncusu Manuel Akanji ve Nottingham Forest'ta forma giyen Dan Ndoye yer alıyor. Ayrıca tecrübeli sol bek Ricardo Rodriguez de savunmadaki liderliğiyle takımın önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.Murat Yakın'ın ekibi taktiksel esnekliğiyle öne çıkarken, Euro 2024'te başarı getiren 3-4-3 sisteminin ardından daha çok 4-3-3 dizilişini tercih etmeye başladı.Daha önce Dünya Kupası finallerine 12 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2014, 2018 ve 2022'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.Dünya Kupası'nda çıktığı 41 karşılaşmada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 55 gol atıp, kalesinde 73 gol gördü.İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:1934 - Çeyrek final1938 - Çeyrek final1950 - İlk tur1954 - Çeyrek final1962 - İlk tur1966 - İlk tur1994 - Son 162006 - Son 162010 - İlk tur2014 - Son 162018 - Son 162022 - Son 16Marvin Keller (Young Boys), Gregor ⁠Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico ⁠Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz)Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), ‌Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben ‌Vargas (both Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United)13 Haziran (TSİ 22.00): Katar-İsviçre (San Francisco Bay Area)18 Haziran (TSİ 22.00): İsviçre-Bosna Hersek (Los Angeles)24 Haziran (TSİ 22.00) : İsviçre-Kanada (BC Place Vancouver)