İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye teklifi

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon euro maaş ile birlikte 2 yıllık sözleşme teklif etti.

calendar 02 Haziran 2026 09:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye teklif sundu.

HAKAN SAFİ'NİN TEKLİFİ

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Hakan Safi, Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon euro ile birlikte iki yıllık sözleşme teklif etti.

EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN YANIT

Robert Lewandowska'nin eşi Anna Lewandowska, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir yanıt verdi.

Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Bu cevap kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden gündemin zirvesine taşıdı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI!

Anna Lewandowska'nın sözleri özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

Barcelona'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
