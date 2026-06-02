 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Galatasaray'dan yüzde 50 zam; işte yeni maaşı!

Mauro Icardi sonrası 1. kaptanlığa yükselmesi beklenen Abdülkerim, 2 yıllık imza atacak, ücreti 135 milyon TL'ye yükselecek.

calendar 02 Haziran 2026 09:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan yüzde 50 zam; işte yeni maaşı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Üst üste 4 sezon şampiyon olan Galatasaray'da savunmada sadece bir isim değişmedi: Abdülkerim Bardakcı...

Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Abdülkerim'in, sarı-kırmızılı kulüple bir yıl sözleşmesi kaldı. Yeni yönetim, turnuva sonrasında 31 yaşındaki oyuncuyu ödüllendirme kararı aldı.

YÜZDE 50 ZAM ALACAK!

Geride kalan sezon 90 milyon TL (1.68 milyon euro) kazanan Abdülkerim Bardakcı'nın ücretine en az yüzde 50 zamla 135 milyon TL (2.52 milyon Euro) olacak ve 2027'de bitecek sözleşmesinin süresi en az 2 yıllığına uzatılacak.

ICARDI AYRILIRSA BİRİNCİ KAPTAN

Milli futbolcu, takım arkadaşı İcardi'nin ayrılması halinde birinci kaptanlık görevine getirilecek.

4 ŞAMPİYONLUKTA DA VAR

Galatasaray formasıyla 4 sezonda 171 maça çıkan deneyimli stoper, 16 gol-6 asistlik skor katkısında bulundu. Abdülkerim, Okan Buruk'un ardından Montella'nın da vazgeçilmezi oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.