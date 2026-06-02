Galatasaray'dan yüzde 50 zam; işte yeni maaşı!

Üst üste 4 sezon şampiyon olan Galatasaray'da savunmada sadece bir isim değişmedi: Abdülkerim Bardakcı...
Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Abdülkerim'in, sarı-kırmızılı kulüple bir yıl sözleşmesi kaldı. Yeni yönetim, turnuva sonrasında 31 yaşındaki oyuncuyu ödüllendirme kararı aldı.
YÜZDE 50 ZAM ALACAK!
Geride kalan sezon 90 milyon TL (1.68 milyon euro) kazanan Abdülkerim Bardakcı'nın ücretine en az yüzde 50 zamla 135 milyon TL (2.52 milyon Euro) olacak ve 2027'de bitecek sözleşmesinin süresi en az 2 yıllığına uzatılacak.
ICARDI AYRILIRSA BİRİNCİ KAPTAN
Milli futbolcu, takım arkadaşı İcardi'nin ayrılması halinde birinci kaptanlık görevine getirilecek.
4 ŞAMPİYONLUKTA DA VAR
Galatasaray formasıyla 4 sezonda 171 maça çıkan deneyimli stoper, 16 gol-6 asistlik skor katkısında bulundu. Abdülkerim, Okan Buruk'un ardından Montella'nın da vazgeçilmezi oldu.
