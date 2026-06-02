 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-1
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
4-0
01 Haziran
Avusturya-Tunus
1-0
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

River Plate'ten Mauro Icardi için açıklama

River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi ile ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

calendar 02 Haziran 2026 00:34
River Plate'ten Mauro Icardi için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Galatasaray ile sözleşmesi biten ve geleceği merak edilen Mauro Icardi için ülkesi Arajntin'den açıklama geldi.

33 yaşındaki futbolcunun, River Plate'in gündeminde olduğu sosyal medyada ciddi şekilde konuşulurken, Arjantin kulübünden açıklama geldi.

River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı. 

Stefano Di Carlo yaptığı açıklamada "Mauro Icardi, bizim üzerinde konuştuğumuz bir isim değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan taraftarlar, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi biten Icardi'nin geleceği ile ilgili nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.