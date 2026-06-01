Avrupa'da sezonun krizi: Julian Alvarez!

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, gündemden düşmüyor ve düşmeyecek gibi gözüküyor!



100 MİLYON EURO TEKLİF



Barcelona, uzun süredir Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Anthony Gordon'u kadrosuna katan Katalan ekibi, Alvarez'i de hücum hattı için önemli bir parça olarak görüyor. Barcelona, Julian Alvarez için Atletico Madrid'in kapısını da çaldı ve 100 milyon euro teklif etti.



BARCELONA İLE DALGA GEÇTİLER!



Atletico Madrid ise bu teklifi geri çevirdi. Atletico, bu teklifi geri çevirmesinin ardından; Lamine Yamal, Pedri ve Raphinha için Barcelona'ya teklif yaptığını duyurdu ve Katalan ekibi ile adeta dalga geçti. Atletico Madrid'in bu tavrı, Katalan ekibini kızdırdı.



YENİ TEKLİF PLANI



Barcelona ve Atletico Madrid arasında yaşanan bu gelişmelere rağmen Julian Alvarez, 26 yaşındaki Alvarez transferinden vazgeçmedi. Arjantinli yıldız, Barcelona'ya transfer olmak için Atletico Madrid'e baskı yapıyor. Alvarez'in isteğinin farkında olan Barcelona da Atletico Madrid'e yeni bir teklif yapmayı planlıyor.



KAPILARI KAPATTI



Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ise Alvarez için adeta kapıları kapattı. Cerezo, geçen yıl transfer ettikleri yıldız futbolcu için, "Julian Alvarez sadece geçtiğimiz sezon değil, çok daha uzun süre Atletico Madrid'in bir oyuncusu olacak." diye konuştu.



Barcelona ve Atletico Madrid arasında yaşananların ardından Julian Alvarez transferinin kısa sürede netlik kazanması beklenmiyor. Arjantinli yıldız, yaz transfer döneminden adından ve transferinden sıkça söz ettirecek.



SEZON PERFORMANSI



Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.



