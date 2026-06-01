01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Avrupa'da sezonun krizi: Julian Alvarez!

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, kulübü ile Barcelona arasında krize neden oldu. Alvarez'in yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor. İşte yaşananlar...

01 Haziran 2026 14:37
Avrupa'da sezonun krizi: Julian Alvarez!
Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, gündemden düşmüyor ve düşmeyecek gibi gözüküyor!

100 MİLYON EURO TEKLİF

Barcelona, uzun süredir Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Anthony Gordon'u kadrosuna katan Katalan ekibi, Alvarez'i de hücum hattı için önemli bir parça olarak görüyor. Barcelona, Julian Alvarez için Atletico Madrid'in kapısını da çaldı ve 100 milyon euro teklif etti.

BARCELONA İLE DALGA GEÇTİLER!

Atletico Madrid ise bu teklifi geri çevirdi. Atletico, bu teklifi geri çevirmesinin ardından; Lamine Yamal, Pedri ve Raphinha için Barcelona'ya teklif yaptığını duyurdu ve Katalan ekibi ile adeta dalga geçti. Atletico Madrid'in bu tavrı, Katalan ekibini kızdırdı.

YENİ TEKLİF PLANI

Barcelona ve Atletico Madrid arasında yaşanan bu gelişmelere rağmen Julian Alvarez, 26 yaşındaki Alvarez transferinden vazgeçmedi. Arjantinli yıldız, Barcelona'ya transfer olmak için Atletico Madrid'e baskı yapıyor. Alvarez'in isteğinin farkında olan Barcelona da Atletico Madrid'e yeni bir teklif yapmayı planlıyor.

KAPILARI KAPATTI

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ise Alvarez için adeta kapıları kapattı. Cerezo, geçen yıl transfer ettikleri yıldız futbolcu için, "Julian Alvarez sadece geçtiğimiz sezon değil, çok daha uzun süre Atletico Madrid'in bir oyuncusu olacak." diye konuştu.

Barcelona ve Atletico Madrid arasında yaşananların ardından Julian Alvarez transferinin kısa sürede netlik kazanması beklenmiyor. Arjantinli yıldız, yaz transfer döneminden adından ve transferinden sıkça söz ettirecek.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
