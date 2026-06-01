Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi yaşanacak.



Sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında gerçekleşecek olan seçim öncesi nefesler tutuldu.



Fenerbahçe'de seçim merakla beklenirken takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Spor mahkemesinden bahis nedeniyle ceza alan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi haziran ayında bitiyor.



15 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK



Tecrübeli oyuncu da seçimi bekliyor ve gelecek olan yönetimle yeni kontrat konusunda görüşme yapmak istiyor. Mert Hakan'ın durumu 15 gün içerisinde netleşecek.



