Trabzonspor, transferi tamamlıyor: Sidny Lopes Cabral

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'in ardından önemli bir transfere daha hazırlanıyor.
Bordo-mavililer, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.
BENFICA VE OYUNCUYLA ANLAŞMA
Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor ve Benfica, 23 yaşındaki sağ bek için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Cabral ile de anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yazışmalar tamamlanıyor.
Portekiz basınından Record'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, bu transfer için 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.
