Trabzonspor, transferi tamamlıyor: Sidny Lopes Cabral

Trabzonspor ile Benfica, Sidny Lopes Cabral transferi için prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasındaki yazışmalar tamamlanıyor.

calendar 31 Mayıs 2026 19:04 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 19:06
Haber: Sporx.com
Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'in ardından önemli bir transfere daha hazırlanıyor.

Bordo-mavililer, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

BENFICA VE OYUNCUYLA ANLAŞMA

Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor ve Benfica, 23 yaşındaki sağ bek için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Cabral ile de anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yazışmalar tamamlanıyor.

Portekiz basınından Record'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, bu transfer için 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyecek.



SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
