A Milli Futbol Takımı 650. maçına çıkacak

Tarih



Maç



Organizasyon



Sonuç



12.10.2023



Hırvatistan-Türkiye



EURO 2024 Elemeleri



0-1



15.10.2023



Türkiye-Letonya



EURO 2024 Elemeleri



4-0



18.11.2023



Almanya-Türkiye



Özel



2-3



21.11.2023



Galler-Türkiye



EURO 2024 Elemeleri



1-1



22.03.2024



Macaristan-Türkiye



Özel



1-0



26.03.2024



Avusturya-Türkiye



Özel



6-1



04.06.2024



İtalya-Türkiye



Özel



0-0



10.06.2024



Polonya-Türkiye



Özel



2-1



18.06.2024



Türkiye-Gürcistan



EURO 2024



3-1



22.06.2024



Türkiye-Portekiz



EURO 2024



0-3



26.06.2024



Çekya-Türkiye



EURO 2024



1-2



02.07.2024



Avusturya-Türkiye



EURO 2024



1-2



06.07.2024



Hollanda-Türkiye



EURO 2024



2-1



06.09.2024



Galler-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



0-0



09.09.2024



Türkiye-İzlanda



UEFA Uluslar Ligi



3-1



11.10.2024



Türkiye-Karadağ



UEFA Uluslar Ligi



1-0



14.10.2024



İzlanda-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



2-4



16.11.2024



Türkiye-Galler



UEFA Uluslar Ligi



0-0



19.11.2024



Karadağ-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



3-1



20.03.2025



Türkiye-Macaristan



UEFA Uluslar Ligi



3-1



23.03.2025



Macaristan-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



0-3



07.06.2025



ABD-Türkiye



Özel



1-2



10.06.2025



Meksika-Türkiye



Özel



1-0



04.09.2025



Gürcistan-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-3



07.09.2025



Türkiye-İspanya



2026 Dünya Kupası Elemeleri



0-6



11.10.2025



Bulgaristan-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



1-6



14.10.2025



Türkiye-Gürcistan



2026 Dünya Kupası Elemeleri



4-1



15.11.2025



Türkiye-Bulgaristan



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-0



18.11.2025



İspanya-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-2



26.03.2026



Türkiye-Romanya



2026 Dünya Kupası play-off yarı finali



1-0



31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1

2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 650'nci müsabakaya çıkacak.Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 287'si özel toplam 649 maç oynayıp 1'i hükmen 257 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahadakimaçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 897 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.Bugüne kadar 92 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 649 müsabakanın 563'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 649 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 32'nci sınavını Kuzey Makedonya karşısında verecek.İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 7'si özel 31 maça çıkan milliler, 18 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 55 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki maçlarının sonuçları şöyle: