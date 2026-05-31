Florentino Perez'den Mourinho açıklaması!

Real Madrid başkanlık seçimlerine bir hafta kala Florentino Perez, seçim kampanyasının tonunu yükseltti ve görev süresindeki en iddialı projelerinden birini açıkladı: Kulübün mülkiyet yapısını değiştirerek üyelere kulübün ekonomik mülkiyetini devretmek...



El Pais gazetesine verdiği uzun röportajda, mevcut başkan seçimdeki rakibi Enrique Riquelme'ye sert çıkıştı, sportif ve ekonomik yönetimini savundu ve Negreira davası nedeniyle FC Barcelona'ya ibretlik bir ceza verilmesini yeniden talep etti.



Perez, seçimlerin öne alınmasını, kendisine göre onu başkanlıktan uzaklaştırmak için organize edilmiş bir stratejinin varlığıyla gerekçelendirdi. "Geçtiğimiz yıl, bu adaylık ile bazı medya kuruluşları arasında daha organize manevralar olduğunu tespit ettim. Üyeler arasında korkunç bir ortam yaratılıyordu." dedi. Başkan, rakip adayı Ramon Calderon döneminin eski yöneticileriyle ilişkilendirerek daha da ileri gitti ve "bunların tek amacının kendi çıkarları için iktidarı ele geçirmek olduğunu" iddia etti.



Ancak röportajın en önemli açıklaması, Real Madrid'in sahiplik modelinde tarihi bir değişiklik yapma niyetiydi. Florentino, yeniden seçilmesi halinde derhal bir genel kurul ve referandum çağrısı yapacağını ve böylece üyelerin kulübün ekonomik sahipleri olacağını garanti etti.



"Kulübün ekonomik mülkiyetini 100.000 üyeye devredeceğim. Real Madrid taraftarı olmak artık sadece duygusal bir mesele olmayacak, aynı zamanda kulübün ömür boyu sahibi olmak anlamına da gelecektir." diye açıkladı. Başkan, şu anda üyelerin kulüple gerçek bir mülkiyet bağı bulunmadığını savundu ve görevinden ayrılmadan önce hayati önem taşıdığını düşündüğü bir reformu tamamlayacağına söz verdi.



Kulübün ekonomik değerini belirlemek için Perez, azınlık hissesinin satılması olasılığını gündeme getirdi. "Değerleme, birisinin sadece değeri belirlemek için %5 gibi asgari bir pay satın alması şeklinde olacak." dedi. Her halükarda, üyelerin kurum üzerinde mutlak kontrolü elinde tutacağını vurguladı. "Real Madrid'in %5'ini satın alanlar yönetmeyecek, bizimki gibi bir markaya ortak olacaklar." diye güvence verdi.



Real Madrid başkanı ayrıca kulübün ekonomik gücünü de övdü. Açıklamasına göre, Real Madrid mali yılı 1,25 milyar Euro'luk rekor bir gelirle kapatacak ve önümüzdeki yıllarda 2 milyar Euro'ya ulaşma hedefini sürdürüyor. "Hala dünyanın en fazla ciro yapan kulübü biziz" dedi.



Rakibi Riquelme'nin, Florentino'yu kulübün işlemlerine akrabalarını dahil etmekle suçladığı sözlerine ilişkin olarak, Florentino çok net konuştu: "26 yıldır buradayım, üç yıl hariç. Kimse benden şüphe edemez. Paraya ihtiyacım yok. Ve bunu Madrid'in yararına kullandım, tıpkı ilk dönemimde olduğu gibi; o zamanlar oyuncular bile maaş almıyordu ve ben 147 milyonluk kefalet verdim. Herkes maaşını aldı."



NEGREIRA DAVASI



Kurumsal konularda Florentino Perez, Negreira davasını ele alırken özellikle sert bir tavır sergiledi. Başkan, FC Barcelona'nın eski Hakem Teknik Komitesi başkan yardımcısına yaptığı ödemelerin İspanyol spor tarihinin en ciddi olaylarından biri olduğunu düşünüyor.



"Futbol tarihinde bundan daha ciddi bir olay görmedim. Sistematik bir yolsuzluk." dedi. Ayrıca, İspanyol futbol kurumlarının tutumunu eleştirdi ve olayları aydınlatmak için girişimlerde bulunmaya devam edeceği uyarısında bulundu. "Olaylar aydınlanana kadar durmayacağım." diye vurguladı.



"TEKNOLOJİ MERKEZİ KURACAĞIZ"



Florentino Perez, bu fırsatı kulübün çeşitli stratejik projelerini savunmak için de değerlendirdi.



Valdebebas'ta bir "Üye Şehri" inşa etme önerisini reddetti ve mevcut arazilerin büyük bir teknoloji merkezine ayrılacağını açıkladı. "Silikon Vadisi gibi bir teknoloji merkezi kuracağız. Üye Şehri fikri saçma bir popülizm örneğidir. Sanki Castellana'da 1 milyar değerinde bir arsaya sahip olup da oraya salıncaklar kurmak istemek gibi bir şey" diye açıkladı.



Ayrıca, lehteki mahkeme kararlarının ardından Santiago Bernabeu'da konserlerin geri döneceğini doğruladı ve bu etkinliklerin kulübün mali durumu için değil, Madrid'in uluslararası imajı için daha önemli olduğunu vurguladı. "Bizim için konserler bir gelir kaynağı değil. Bu ikincil bir konu. Bu daha çok şehrin prestijiyle ilgili bir konu" dedi.



Son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri olan Anas Laghari hakkında Florentino net konuştu: "Onun doğuşunu gördüm. O benim oğlum gibidir ve babası da kardeşim gibiydi. O da inşaat mühendisiydi ve Fas'ta bazı işler yaptık. Babası harika biriydi, oğlu da öyle. Bana yardım ediyor çünkü çok zeki biri."



MBAPPE VE VINICIUS



Spor alanında Perez, sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından yapılan planlamayı savundu. Ona göre, fiziksel sorunların birikmesinin nedeni, Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle uygun bir sezon öncesi hazırlık döneminin olmamasıydı. "Kulüpler Dünya Kupası bizi mahvetti. Sezon öncesi hazırlık yapmadık ve üç ay içinde 28 sakatımız oldu" diye açıkladı.



Ayrıca sezon boyunca eleştirilen Vinicius ve Kylian Mbappé'yi kamuoyu önünde destekledi. İki yıldız arasındaki sözde uyumsuzluk konusunda ise kesin konuştu: "Bu saçmalık. İkisi de dünyanın en iyileri."



Son aylarda geleceği hakkında spekülasyonlar yapılan Brezilyalı oyuncu hakkında ise, onun kulüpte uzun yıllar kalmasını istediğini açıkça belirtti. "Hayat boyu kalmasını çok isterim" dedi.



Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşme yenilemesi sorulduğunda Florentino, herhangi bir ekonomik anlaşmazlık olmadığını reddetti ve "çok para istediği söyleniyor ama bu yalan" dedi. Oyuncunun geleceğine kendisinin karar vereceğini kabul etse de, paranın hiçbir zaman oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkide belirleyici bir faktör olmayacağını vurguladı.



Başkan, sezonun son döneminde taraftarlar tarafından eleştirilen Mbappe'yi de savundu. Perez, oyuncunun yaşadığı bazı zorlukları taktiksel uyum sorununa bağladı. "Mbappé, PSG'de oynadığı pozisyondan farklı bir pozisyonda oynadı. Bu da onu biraz altüst etti," dedi.



"HENÜZ MOURINHO İLE KONUŞMADIM"



Madrid'in gelecekteki teknik direktörlüğü konusunda isimler vermekten kaçınsa da, José Mourinho'nun kulüpte geçirdiği dönemde yarattığı etki nedeniyle onu övdü.



"Bize müthiş bir rekabet gücü kazandırdı" diye hatırladı. Bununla birlikte, henüz herhangi bir karar vermediğini ve önce seçim sürecini ele alacağını vurguladı.



"Onunla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı finale çıktık ve çeşitli nedenlerle finale ulaşamadık. O andan itibaren, diğerleri, ki onlar da iyi teknik direktörlerdi, 10 yılda altı Şampiyonlar Ligi kazandılar. Ama Mourinho ile konuşmadım" diye ekledi.



