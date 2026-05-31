Galatasaray MCT Technic'e 4. transfer: Ivanovic

Galatasaray MCT Technic, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Nikola Ivanovic ile anlaşma sağladı.



Son iki sezondur İtalya Ligi ekiplerinden Germani Brescia'nın formasını giyen Karadağlı oyun kurucu, sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer dönemindeki son hamlesi oldu.



Ivanovic, 2025-26 sezonunda İtalya Ligi'nde çıktığı 27 maçta 12.6 sayı ve 4.5 asist ortalamaları yakalayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.



GELECEK SEZONUN 4. TRANSFERİ



Galatasaray MCT Technic, Nikola Ivanovic transferiyle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Dyshawn Pierre, Aleksej Nikolic ve Vrenz Bleijenbergh ile de anlaşma sağlamıştı.



Tecrübeli guardın önümüzdeki sezon Galatasaray'ın hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de Avrupa kupalarındaki hedeflerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.



