 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Galatasaray MCT Technic'e 4. transfer: Ivanovic

Galatasaray MCT Technic, gelecek sezon için Germani Brescia'nın Karadağlı oyun kurucusu Nikola Ivanovic ile anlaşma sağladı.

calendar 31 Mayıs 2026 16:17
Haber: Eurohoops
Galatasaray MCT Technic'e 4. transfer: Ivanovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Galatasaray MCT Technic, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Nikola Ivanovic ile anlaşma sağladı.

Son iki sezondur İtalya Ligi ekiplerinden Germani Brescia'nın formasını giyen Karadağlı oyun kurucu, sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer dönemindeki son hamlesi oldu.

Ivanovic, 2025-26 sezonunda İtalya Ligi'nde çıktığı 27 maçta 12.6 sayı ve 4.5 asist ortalamaları yakalayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

GELECEK SEZONUN 4. TRANSFERİ

Galatasaray MCT Technic, Nikola Ivanovic transferiyle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Dyshawn Pierre, Aleksej Nikolic ve Vrenz Bleijenbergh ile de anlaşma sağlamıştı.

Tecrübeli guardın önümüzdeki sezon Galatasaray'ın hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de Avrupa kupalarındaki hedeflerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.