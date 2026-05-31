Aziz Yıldırım: "Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik"

Aziz Yıldırım, Sakarya'daki buluşmada futbol yapılanmasının başına Oğuz Çetin'i getirdiklerini belirterek, gerekli transferlerle hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak güçlü bir takım kuracaklarını söyledi.

calendar 31 Mayıs 2026 17:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sakarya'da sarı-lacivertli taraftarlarla buluşan Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, gerekli transferleri gerçekleştirip iyi takım olacaklarını söyledi.

Sakarya Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, "futbol aklı"nın başına Oğuz Çetin'i getirdiklerini aktararak "Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i getirdik onun başına koyduk. Şimdi o oluşturacak, seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz." dedi.

Stadı başka yere taşıma konusunun kongre konusu olduğuna değinen Yıldırım, "Yönetim karar veremez. Öyle bir konu gündeme gelirse, kongre yaparız. Kongrenin alacağı karara da saygı duyarız." ifadelerini kullandı.

Çocuk bir taraftarın, "Forvet harici hangi mevki de transfer düşünüyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, Oğuz Çetin ve etrafındakilerin işlemleri yapacağını, yabancı oyuncuların 14'te kalması gerektiğinden yerli oyuncuya ihtiyaç olduğunu ve çözüm üretileceğini dile getirdi.

"Futbol aklının" yöneticilerle çalışma yapacağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu an da inceleme yapıyorlar zaten. Yöneticilere gelip, 'Şuraya bu oyuncu lazım, şununla anlaşabiliyoruz' diyecekler, o şekilde çözeceğiz. Nereye ne gerekiyorsa alacağız, iyi bir takım olacağız. Yalnız Türkiye liginde şampiyon olmak için değil Avrupa'da tur atıp Şampiyonlar Lig'ine kalmak için. Sosyal medya bende yok, hiç oralara kafayı takmam. Benim aklım onlardan fazladır. Oradaki yazan, çizenlerden hepsinden futbol anlamında tecrübe olarak hepsinden tecrübem fazla. Benim kadar tecrübeli yok, onların akıllarına da ihtiyacım yok."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
