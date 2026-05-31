Roma ile sözleşmesi 30 Hazirn'da sona erecek olan Zeki Çelik, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
Corriere della Sera'nın haberine göre Roma ile Zeki Çelik, sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor ve iki taraf arasındaki fark şu an için 600 bin euro...
3 MİLYON EURO İSTİYOR
Kontratı haziran ayında sona erecek olan oyuncu için Roma'yla sözleşme görüşmelerine başlayan milli sağ bekin hedefinin, yıllık maaşını bonuslar dahil 2 milyon eurodan yaklaşık 3 milyon euro seviyesine çıkarmak olduğu ifade edildi.
GASPERINI'YE SÖZ VERDİ
Habere göre Zeki Çelik, Roma Teknik Direktörü Gasperini'ye sözleşme yenilemesi için söz verdi. Gasperi'nin de Zeki Çelik'i kadroda tutmak istediği belirtildi.
ZEKİ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Galatasaray devreye girse de Zeki Çelik bu teklifi geri çevirdi.
PERFORMANSI
Bu sezon Roma formasıyla 45 maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
