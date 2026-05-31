Göztepe'de kaptan belirsiz

Göztepe takımında kaptanlık yapan İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin bitmesi ve sakatlık sonrası az süre alması nedeniyle kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netleşmemiş durumda.

calendar 31 Mayıs 2026 17:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde 3 oyuncuyla yollarını resmi olarak ayıran Göztepe'de tecrübeli takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın kariyeriyle ilgili kararı bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte 4 sezondur forma giyen 37 yaşındaki futbolcunun faal olarak oynamaya devam edip etmeyeceği belirsiz. Göztepe'ye 2022'de imza atarken futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe de kulüpte başlaması planlanan, 4 yıldır başarılı bir performans sergileyen takımda taraftar ve yönetimin de çok sevdiği isimlerin başında gelen emektar yıldızın sözleşmesi sona erdi.

Geçen sezon başında 1 yıllığına sözleşme yenileyen futbolcu ve kulüp karar aşamasında. Süper Lig'de 18 yıllık kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyerek 2 şampiyonluk yaşayan, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla ter döken İsmail Köybaşı geçen sezon 10 maçta oynadı. Ocak ayında sakatlık yaşayan sarı-kırmızılıların kaptanı son haftalarda kadroya girmesine rağmen forma giymedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
