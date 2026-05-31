Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyisi Kvaratskhelia

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Paris Saint-Germain'de takımın önemli isimlerinden Khvicha Kvaratskhelia da önemli bir ödül kazandı.
Gürcü yıldız, Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonda 10 gol, 6 asistle büyük dikkat çekmişti.
PSG'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 11 asist yaptı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONUN İLK 11'İ
